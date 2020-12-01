Aşı merkezleri aralık ortasında hazır

SAĞLIK Bakanı Jens Spahn aşı merkezleri yanında ilkbaharda doktor muayenehanelerinde de yoğun biçimde aşı yapılacağını kaydetti. Günlük vaka sayısının halen yüksek olduğunu ve düşmesi gerektiğini söyleyen Spahn, sıkı önlemlerin tam zamanında alındığını, şimdi vakaların düşüşe geçmesinin insanların günlük hayattaki tutum ve davranışlarına bağlı olduğunu vurguladı. Şu andaki günlük vaka sayılarından hiç memnun olmadığını söyleyen Spahn, vakaları mutlaka düşürmek zorunda olduklarını belirtti.

SIKI ÖNLEMLER YÜRÜRLÜKTE

Almanya’da koronavirüse karşı kısmi karantinanın yanında alınan ek sıkı önlemler 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya göre özel ziyaret ve buluşmalarda iki haneden veya aynı aileden en fazla 5 kişi bir araya gelebilir. Bu sayıya 14 yaş altı çocuklar dahil değil. Ayrıca mağaza ve alışveriş merkezlerinde müşteri sayısı da kısıtlandı. 800 metrekare üzerindeki büyük alışveriş yerlerinde 20 metre kareye bir müşteri alınabiliyor.

20 ARALIK’A KADAR

Kısmi karantina önlemleri ise 20 Aralık tarihine kadar geçerli. 23 Aralık 1 Ocak arasında Noel ve yılbaşı için özel buluşma sınırı iki hane veya aynı aileden 10 kişiye çıkarılacak. 14 yaş altındaki çocuklar bu sayıya dahil değil. Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 200 olduğu yerlerde ise özel buluşmalarda en fazla 5 kişi sınırı geçerli olacak. Geçerli kısmi karantina önlemlerine göre restoran, kafe, tiyatro, sinema, konser salonları kapalı. Otellerin ise özel müşteri alması yasak.