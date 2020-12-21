Aşı merkezini gezdi

Arena Berlin’deki aşı merkezinde incelemelerde bulunan Steinmeier, aşının başlayacağı günü ‘umut günü’ olarak niteledi ve “Her aşı girişimi hepimizin birlikte özlemini duyduğu normalleşme yönünde küçük bir adım. Aynı zamanda aşıya başlamak salgının sonu anlamına da gelmiyor. Aşıyla, tünelin sonunda bir ışık göründüğü” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’e aşı merkezi ziyaretinde Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de eşlik etti.