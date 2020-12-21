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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Aşı merkezini gezdi

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Aşı merkezini gezdi
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Almanya pazar günü koronavirüse karşı aşıya başlayacak. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Berlin’de bir aşı merkezini ziyaret etti.

Arena Berlin’deki aşı merkezinde incelemelerde bulunan Steinmeier, aşının başlayacağı günü ‘umut günü’ olarak niteledi ve “Her aşı girişimi hepimizin birlikte özlemini duyduğu normalleşme yönünde küçük bir adım. Aynı zamanda aşıya başlamak salgının sonu anlamına da gelmiyor. Aşıyla, tünelin sonunda bir ışık göründüğü” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’e aşı merkezi ziyaretinde Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de eşlik etti.

Aşı merkezini gezdi

Aşı merkezini gezdi

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