‘Aşı konusunda halkı bilgilendirmeliyiz’

ALMANYA’da Prof. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin öncülüğünde koronavirüse karşı yüzde 90’dan daha fazla etkili bir aşıya ruhsat başvurusu, aşı hazırlıklarını hızlandırdı. Yakında insanlara aşı yapılmaya başlanabileceğini ancak mecburiyetin olmadığını belirten Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, bu konuda insanların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Bakan Karliczek, aşı endişesi ve korkusunu yenmek için bir aydınlatma kampanyası planladıklarını açıkladı. Hükümetin, aşının yan etkileri konusunda da tam bir şeffaflıktan yana olduğunu belirten Karliczek, “Bu korkuya karşı aşının etkisi ve riskleri üzerine halkın devamlı bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gerekir. Eğer aşının güvenli ve etkili olduğuna dair olumlu sonuçlar gelmeye devam ederse, bunun tanıtılması lazım. İnsanların bu yolla özgürce aşıdan yana karar vermesine yardımcı olunmalı” diye konuştu.

‘ÇOK SEVİNİYORUM’

BioNTech ve Pfizer’in koronaya karşı elde ettiği olumlu sonuçlara çok sevindiğini söyleyen Bakan Karliczek, bunun, salgının sona erdirilmesinde çok umut verici olduğunu vurguladı. Şimdiki sonucun bir ara analiz olduğuna işaret eden Bakan Karliczek, daha devamının geleceğini kaydetti. Hükümet olarak yaz sezonunda geniş çapta aşı tahminlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Karliczek, halkın önceden aşının tüm yönleri hakkında bilgilendirilmesinin önemine dikkati çekti. Uzmanlar, salgının sonlandırılması için halkın yüzde 60, 70’inin aşı olması gerektiği görüşünde. Almanya’da kamuoyu araştırmalarına göre aşı yaptıracağım diyenlerin oranı yüzde 52.