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Aşı kartı uygulamasına Paris’te protesto

#AVRUPA#FRANSA#PARIS
Aşı kartı uygulamasına Paris’te protesto

Fransa’da aşı karşıtlarının gösterileri devam ediyor. Başkent Paris’te yüzlerce aşı karşıtı ile Sarı Yelekliler, ülkede 24 Ocak’tan itibaren uygulanacak olan aşı kartını ve kısıtlamaları protesto etti. Paris’te 4 farklı noktada gösteri düzenleyen protestoculara, evsizler de destek verdi. Göstericiler, Paris’teki tarihi kilise Sacré Cur yakınındaki Anvers Metrosu meydanında toplanarak, Nation Meydanı’na yürüdü.

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PROTESTOCULAR, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya çağırırken, ellerinde “Faşist Macron’un polisleri bizi rahat bırakın”, “Özgürlüğümüzü yaşamak istiyoruz”, “Özgürlüğümüzü korumak istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdılar. Göstericiler, 16 Ocak’ta Ulusal Meclis’te dün ise Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan aşı kartı uygulamasının kişisel özgürlükleri hiçe saydığını ifade etti. Protesto sırasında çok sayıda polis ve jandarma görev aldı. Fransa’da, Kovid-19 aşı kartı, 24 Ocak’tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek. Böylece bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.
Aşı kartı uygulaması, 16 yaş üstü kişilere sınırlandırılarak, 12 ila 15 yaş arası kişiler için sağlık kartı uygulaması devam edecek. Kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Kovid-19 sağlık kartının geçerliliği içinse Kovid-19’a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirildi. 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

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Aşı kartı uygulamasına Paris’te protesto

Aşı kartı uygulamasına Paris’te protesto

Aşı kartı uygulamasına Paris’te protesto

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#AVRUPA#FRANSA#PARIS

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