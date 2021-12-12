Aşı karşıtları yine sokağa döküldü!

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POLİSTEN verilen bilgiye göre en büyük gösteri Hamburg’da oldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı ve “Ölçü doldu, taşıyor , ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin“ yazılı pankartların taşındığı gösterinin olaysız geçtiği bildirildi. Frankfurt kentinde ise protesto yasağına rağmen yaklaşık 100 kişinin toplandığı, ancak polisin anında müdahale ederek gösteri yürüyüşüne izin vermediği ifade edildi. Kimlik kontrolü yapılan kişilere cezai işlem başlatılacağı duyuruldu.

AfD Partisi tarafından düzenlenen aşı karşıtı gösteriye ise beklenen ilginin gösterilmediği ifade edildi. Çok az sayıda insanın katıldığı mitingin olaysız sona erdiği bildirildi. Ayrıca Münih, Trier, Schwerin, Neumarkt ve Straubing gibi kentlerde de benzer gösteriler olduğu, ancak önceden bildirilen sayıların aksine çok az sayıda kişinin katıldığı belirtildi.