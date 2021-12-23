Aşı karşıtları yasak dinlemedi

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Aşı karşıtları daha önce kent merkezinde yürüyüş yapabilmek için izin başvurusunda bulundu. Kent idaresi ise güvenlik gerekçesiyle gösterinin sadece bira festivalinin yapıldığı alanda 2 bin kişiyle sınırlı şekilde gerçekleşebileceğini bildirdi. Kararı kabul etmeyen aşı karşıtları gösterilerin iptal edildiğini duyurdu. Ancak sosyal medya üzerinden organize olan protestocular, ‘Yürüyüş Gezisi’ne çıkıyoruz adı altında Üniversite Meydanı’nda toplandı. Polis barikatını aşan yaklaşık 5 bin kadar izinsiz gösterici, kent merkezine doğru yürümeye başladı. Bu arada görev yapan basın mensuplarına saldıran göstericiler, bir gazetecinin yaralanmasına neden oldu. Gazeteciyi yaralayan saldırganla birlikte 11 gösterici gözaltına alındı.

Akşam kent trafiğini kaosa çeviren göstericilerle biber gazı kullanan emniyet güçleri arasında arbede çıktı. Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre çok sayıda polis memuru yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da biber gazından etkilendi. Küçük gruplar halinde kent merkezine dağılan aşı karşıtlarının eylemi akşam geç saatlere kadar devam etti. Savcılığın izinsiz protesto gösterilerine öncülük edenler hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.