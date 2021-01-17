Aşı karşıtları Oktoberfest alanında toplandı

BURADA da araçlarına astıkları pankart ve dövizlerle tur atan göstericilere, -2 derece havaya rağmen şenlik alanında yürüyüş yapan vatandaşlar da katıldı. Başbakan Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’i yalancılıkla suçlayan protestocuların pankartlarında, “Önce siz olun”, “Aşı öldürür”, “Yalancı Söder” gibi ifadeler yer aldı. Özel araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturan protestocular Oktoberfest etkinlik alanında bir süre kaldıktan sonra, polis gözetiminde oradan ayrılıp gösteriyi sonlandırdılar.



