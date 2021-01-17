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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 17.01.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Aşı karşıtları Oktoberfest alanında toplandı

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Aşı karşıtları Oktoberfest alanında toplandı
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Aşı karşıtları, Almanya’nın Münih kentinde ilginç bir protestoya imza attı. Polis eşliğinde, kent merkezinin cadde ve sokaklarında konvoy halinde araçlarıyla tur atan göstericiler, son durak olarak Oktoberfest etkinlik alanına gitti.

BURADA da araçlarına astıkları pankart ve dövizlerle tur atan göstericilere, -2 derece havaya rağmen şenlik alanında yürüyüş yapan vatandaşlar da katıldı. Başbakan Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’i yalancılıkla suçlayan protestocuların pankartlarında, “Önce siz olun”, “Aşı öldürür”, “Yalancı Söder” gibi ifadeler yer aldı. Özel araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturan protestocular Oktoberfest etkinlik alanında bir süre kaldıktan sonra, polis gözetiminde oradan ayrılıp gösteriyi sonlandırdılar.

Aşı karşıtları Oktoberfest alanında toplandı
Aşı karşıtları Oktoberfest alanında toplandı

Aşı karşıtları Oktoberfest alanında toplandı

Aşı karşıtları Oktoberfest alanında toplandı

 

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