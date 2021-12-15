Aşı karşıtları çıldırdı!.. Tehdit mektubunun içinde...

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ALMANYA’da sokaklara çıkıp gösteriler düzenleyen aşı karşıtları, diğer yandan pandemiyle mücadelede başarılı olunması için bazı kısıtlamaları hayata geçiren politikacılara da tehditlerini artırdı. Kendilerini ‘Kanlı Direniş’ olarak niteleyen aşı karşıtlarının Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller’e içinde folyoya sarılmış bir et ve “‘Kovid-19’ ve ‘Zyklon B’ (Nazi toplama kamplarında Yahudileri zehirlemek için kullanılan kimyasal madde) enjekte edilmiştir” yazılı tehdit mektubu gönderildiği açıklandı. Aynı içerikli mektupların Müller’le birlikte Almanya’nın çeşitli kesimlerinde en az 12 politikacıya daha gönderildiğinden hareket edildiği belirtildi. Laboratuvarda yapılan incelemelerde ise ette virüs veya kimyasal maddeye rastlanmadığı açıklandı.

DEMOKRASİYE TEHDİT

Görevi gelecek hafta salı günü parti arkadaşı Franziska Giffey’e (SPD) devredecek olan Michael Müller, politikacıları tehdit eden, evlerinin önünde Nazi döneminde olduğu gibi meşalelerle gösteri yapan aşırı sağcılara ve aşı karşıtlarına kararlı bir şekilde mücadele verilmesi çağrısında bulundu. Aşırı çevrelerin tehdidinin ‘demokrasiye tehdit’ anlamına geldiğini belirten SPD’li politikacı, tüm demokratların dayanışma sergilemelerini istedi. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da başta aşırı sağcılar olmak üzere her geçen gün daha da radikalleştikleri gözlenen aşı karşıtlarına göz yummayacaklarını açıkladı. Buschmann, hangi kesimden olursa olsun aşırıların yasalarda öngörülen en ağır cezaya çarptırılacağını da söyledi. Öte yandan Almanya’da ‘Querdenker’ (Aşırı düşünenler) başta olmak üzere aşı karşıtlarının sayısının 16 bin civarında olduğuna dikkat çekildi. Ancak sempatizanlarıyla birlikte bu rakamın en az altı haneli rakamlara çıktığı belirtildi.