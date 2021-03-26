Aşı karaborsaya düştü: En ucuzu AstraZeneca!

ÖZELLİKLE illegal işlerin döndüğü darknette bir doz aşının fiyatı 450 ile 650 euro arasında değişiyor. Ancak darknet üzerinden satışa sunulan aşıların ne kadarının güvenli olduğu tam olarak bilinmezken, konuyla ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, sahte aşıların kol gezdiği internet ortamında talep çokluğu nedeniyle fiyatların sürekli arttığına dikkat çekiyor.

EN ÇOK BIONTECH ARANIYOR

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren araştırmacılara göre en ucuzu olduğu belirtilen AstraZeneca aşısının tek doz fiyatı 425 eurodan satılıyor. Johnson & Johnson ile Sputnik V aşıları 510 eurodan alıcı bulurken, Çin aşısı 640 euroya kadar varan fiyat üzerinden pazarlanıyor. En fazla aranan Biontech aşısının fiyatı konusunda ise bilgi yer almıyor.

SAHTE AŞI PASAPORTU BİLE VAR

İnternet üzerinden satışların en fazla, ABD ve İngiltere üzerinden yapıldığı, Almanya’dan da illegal aşı ticareti olduğu vurgulanıyor. Diğer yandan dijital ortamda korona pandemisiyle ilgili olarak sahte test sonuçlarından, sahte aşı pasaportuna kadar her türlü belgenin sunulduğuna dikkat çekiliyor.