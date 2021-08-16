Aşı kampanyasının yeni yüzleri

MICHELIN yıldızı sahibi televizyonlardaki yemek programlarının aranan yüzü Ali Göngörmüş bakanlığa ait tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajında, “Ben bunu kahve eşliğinde toplanmak için yapıyorum. Benim için mesele çok basit: Kendimi ve başkalarını korumak istiyorum. Ve bunu sadece aşı olarak yapabilirim. Çok düşünmeden ben de katılıyorum” dedi.

SABIRSIZLAR İÇİN YAPIYORUM

Ünlü oyuncu Sıla Şahin de, “Ben bunu sabırsızlar için yapıyorum. Bu kabusun bir an önce bitmesi ve normale dönmemiz için katkıda bulunmak istiyorum. Yani ben aşı olacağım” mesajı verdi. Bavyera Sağlık bakanı Klaus Holetscheck (CSU) ise Türkçe mesajında “Aşılama, pandemiye karşı mücadelede en önemli silahımızdır. Pandemiyi birlikte yenmemiz için yardımcı olun. Sizden rica ediyorum: Aşı olun ve böylece kendinizi ve başkalarını koruyun” diyerek vataandaşları aşı olmaya çağırdı.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAR BAŞLADI

Diğer yandan Bavyera eyaletinde üçüncü doz tazeleme aşılarının bugünden itibaren başladığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetscheck, 80 yaş üstü kişilerin veya bağışıklık sistemi zayıf olanların aşı merkezleri ile aile hekimlerinde tazeleme aşılarını olabileceklerini söyledi. Tazeleme aşısını olabilmek için tek şartın ikinci aşıdan sonra 6 ay zaman geçmesi gerektiği vurgulandı.

‘KORONA ÖLDÜRÜR’

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier (CDU) ise insanları aşı olmaya ikna edebilmek için sigara paketlerinin üzerinde olduğu gibi aşı davetiyelerinde ‘Korona öldürür’ ibaresinin yazılmasını önerdi. Birçok kişinin tam olarak tehlikenin farkında olmadığını belirten Altmaier, aydınlatıcı tanıtım kampanyalarına ağırlık verilmesini istedi.