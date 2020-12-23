Aşı kampanyasında görev yapacak 6 bin 500 asker daha

AVRUPA ülkelerinde dört gözle beklenen koronavirüse karşı aşılamanın başlamasına günler kaldı. Dozların aşı merkezlerine nakliyatları başladı. Pazar günü ise kampanyaya start verilecek. Aşıya en yüksek risk altındaki 80 yaş üzeri insanlardan ve huzurevlerinden başlanacak. Avrupa ülkelerinde ilk aşıya Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin koronavirüse karşı geliştirdiği gen bazlı mRNA aşısıyla başlanacak. Avrupa İlaç Ajansı pazartesi günü BioNTech ve Pfizer şirketlerinin ortak ürettiği gen bazlı mRNA aşısına onay vermişti.

ASKERLER HAZIR

Aşılamada Alman ordusuna da yoğun görev düşecek. Noel tatili askerler için bu yıl farklı geçecek. Askerler aşı merkezlerinde, huzurevlerinde aşı kampanyasının düzenli geçmesinde görev alacak. Askeri doktorlar aşılamaya katılırken, askerler gezici aşı ekiplerine yardım için eşlik edecek.

Aşı dozlarının lojistik ve depolanmasında da askerlere görev düşecek. Bu nedenle Alman ordusu aşı kampanyasında görev alacak asker sayısını artırdı. Savunma Bakanlığı aşılamada ek olarak 6 bin 500 askerin görev yapmasını planlıyor. Askerler 24 saat içinde görev yerlerinde olmak için hazır tutulacak. Salgınla mücadelede 20 bin civarında asker sağlık idarelerinde ve başka hizmetlerde görev yapıyor.

1.3 MİLYON AŞI

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yıl sonuna kadar 1.3 milyon aşının yapılacağını açıkladı. Spahn ocak ayı sonuna kadar ise 10 milyon daha BioNTech ve Pfizer aşısının eyaletlere gönderileceğini, ardından ise Avrupa İlaç Ajansı’nın onay vermesi durumunda Amerikan şirketi Moderna’nın 1.5 milyon aşı nakledeceğini kaydetti. Mart ayı sonuna kadar 11-12 milyon aşı planladıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Spahn, son fazda bulunan aşı projelerinin de onay alması durumunda yaza kadar herkese yetecek aşının hazır olacağını vurguladı. Sağlık Bakanı Spahn, pazar günü aşıya huzurevlerinden başlanmasıyla buralardaki durumun da iyileşeceğini kaydetti. Ancak hastanelerde yoğun bakımdaki doluluğun çok üst seviyede olduğuna işaret eden Bakan Spahn, insanları sosyal teması en aza indirmeye çağırdı. Spahn, Noel’de hastanelerdeki yatak kapasitesi durumunu insanların davranışlarının belirleyeceği uyarısında bulundu.