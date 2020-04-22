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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 22.04.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Aşı için İsviçre’den iyi haber... Temmuz ayında

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Aşı için İsviçre’den iyi haber... Temmuz ayında
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İsviçre’deki Bern Üniversite Kliniği virüs uzmanı Martin Bachmann, koronavirüse karşı bir aşı adayı geliştirdiklerini ve ekim ayında kitlesel aşıya başlayabileceklerini açıkladı. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Bachmann, temmuz ayında ilk testi başlatacaklarını kaydetti.

İSVİÇRE ilaç denetim daire başkanlığı Swissmedic Sözcüsü Lukas Jaggi de görüşmeyi doğruladı. Jaggi, dpa’ya, “Zaman planlaması oldukça iyimser, ama zor da görünmüyor. Korona pandemisinin getirdiği aciliyet nedeniyle izin sürecinde aylardan değil, haftalardan bahsediyoruz. Eğer tüm şartlar yerine getirilirse, yıl sonuna kalmaz” dedi.
İnsanlarda ilk küçük testi temmuz ayında başlatmayı planladıklarını belirten Bachmann, bunun küçük çapta bir test olacağını söyledi. Araştırma sonucunun üç test sürecinden sonra belirleneceğini ifade eden Bachmann, ilacın etkisinin ve tehlikeli yan etkileri olup olmadığının da bu üç deneme sürecinden sonra anlaşılacağını belirtti.

 

 

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