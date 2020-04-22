Aşı için İsviçre’den iyi haber... Temmuz ayında

İSVİÇRE ilaç denetim daire başkanlığı Swissmedic Sözcüsü Lukas Jaggi de görüşmeyi doğruladı. Jaggi, dpa’ya, “Zaman planlaması oldukça iyimser, ama zor da görünmüyor. Korona pandemisinin getirdiği aciliyet nedeniyle izin sürecinde aylardan değil, haftalardan bahsediyoruz. Eğer tüm şartlar yerine getirilirse, yıl sonuna kalmaz” dedi.

İnsanlarda ilk küçük testi temmuz ayında başlatmayı planladıklarını belirten Bachmann, bunun küçük çapta bir test olacağını söyledi. Araştırma sonucunun üç test sürecinden sonra belirleneceğini ifade eden Bachmann, ilacın etkisinin ve tehlikeli yan etkileri olup olmadığının da bu üç deneme sürecinden sonra anlaşılacağını belirtti.