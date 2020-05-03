‘Aşı için 8 Milyar Euro’ya ihtiyaç var’

BAŞBAKAN Merkel, koronavirüsü yenmek için uluslararası işbirliği çağrısı yaparken “Kovid-19 salgınının her yere, herkese, sosyal yapılara, toplumsal yaşama ve ekonomiye çok ağır zarar verdiğini biliyoruz. Bu yüzden yüksek tempo ve büyük konsantrasyonumuzla virüsü engellemek, durdurmak ve daha sonra da yenmek için çalışmalıyız. Dünyada milyonlarca hayatı kurtarmak için bu çok önemli ve onurlu bir görevdir” dedi. Avrupa Birliği’nin (AB) 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için donörler konferansı düzenleyeceğini belirten Merkel, Almanya’nın aşı bulmak için önemli mali destek sunacağını da kaydetti. Merkel, “Aşı geliştirilmesi için tahmini ihtiyaç duyulan para miktarı 8 milyar Euro’dur” dedi. Merkel, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile sıkı işbirliği içinde olacaklarını bir kez daha vurguladı.