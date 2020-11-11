Aşı çıkmadan dağıtım kavgası başladı

PROF. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin başında olduğu BioNTech şirketiyle Amerikan ilaç devi Pfizer’ın koronaya karşı geliştirdiği aşının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu açıklaması üzerine tüm dünyada aşının nasıl dağıtılacağı kavgası başlattı. ABD’nin daha önceden BioNTech ve Pfizer şirketiyle 100 milyon doz aşı anlaşması imzalaması, Pfizer’ın Amerikan şirketi olması, ABD’ye öncelik tanınacağı endişe ve tartışmalarına yol açtı. ABD 100 milyon doz aşının yanında 500 milyon doz aşı opsiyonu aldı. AB 300 milyon, Japonya 120 milyon, İngiltere ise 40 milyon doz aşı siparişi imzaladı. BioNTech ve ortağı Pfizer şimdiye kadar 570 milyon doz aşı siparişi aldı. Ayrıca 600 milyon doz aşı opsiyon olarak sözleşmeye bağlandı. Tüm sözleşmeler klinik başarı ve izne bağlı.

AB’DE KAVGA

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşıyı bir Alman şirketinin geliştirmiş olmasına rağmen, aşının Almanya’dan önce başka ülkelerde kullanılmasının anlaşılır olmayacağını açıkladı ve AB’yi bir an evvel aşı siparişi anlaşmasını imzalamaya çağırdı. 27 üye ülke adına aşı müzakerelerini yürüten AB Komisyonu BioNTech ve Pfizer ile 300 milyon doz aşı siparişini bugün imzalayacağını duyurdu. AB aşıyı üye ülkelere nüfus oranına göre dağıtacak. Almanya’ya yüzde 19’a tekabül eden 56 milyon doz aşı düşüyor. Ancak Almanya 100 milyon doz aşı istiyor.

EŞİT VE ADİL DAĞITACAĞIZ

BioNTech gelen yoğun siparişler üzerine koronavirüse karşı geliştirdiği BNT162b2 aşısının üretimini artırmak için harekete geçti. Almanya’da Mainz, Berlin ve İdaroberstein’ın yanında dördüncü yer olarak Marburg’da da üretime geçilecek. BioNTech bu yıl sonuna kadar 100 milyon, gelecek yılın ilk 6 ayına kadar 250 milyon, 2021 sonuna kadar ise yaklaşık 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor.

‘DAĞILIM EŞİT VE ADİL OLMALI’

Aşı dağıtımında imtiyazlı ülkeler olacağı tartışmalarına karşı BioNTech’ten açıklama geldi. BioNTech Mali İşler Başkanı Sierk Pötting, aşıyı eşit ve adil biçimde dağıtacaklarını, öncelikli ülkeler olmayacağını açıkladı. Stuttgarter Nachrichten gazetesine konuşan Pötting, “Biz Pfizer ile aşının eşit ve adil dağılımı üzerine anlaştık. Belirli ülkelere aşının daha fazla dağıtımına kesinlikle karşıyız. BioNTech aşının büyük bölümünün Avrupa’da üretilmesine ağırlık verdi. Dağıtıma Pfizer ile birlikte karar veriyoruz” dedi. Avrupa Birliği, aşı projesi sürdüren 3 şirketle 1.1 milyar doz aşı siparişini garanti etti. Bu durumda 450 milyon nüfuslu AB’de kişi başına iki doz aşı düşüyor. Aşının etkili olması için iki doz planlanıyor ve en az bir yıl etkili olması şart koşuluyor.