Aşı bulunana kadar sosyal mesafeye devam!

KORONAVİRÜSÜ kontrol altına almayı başaran Almanya dünden itibaren bazı önlemleri gevşetti. 800 metre karenin altındaki mağaza ve iş yerleri açıldı. Okullar mayıs ayı başında yavaş yavaş açılmak için hazırlanıyor. Ancak asıl serbest dolaşım özgürlüğünü çok sıkı kısıtlayan sosyal temas ve sosyal mesafe yasağının ne zaman kalkacağı ile ilgili Sağlık Bakanı Jens Spahn “Bir aşı bulununcaya kadar sosyal mesafe ve temas kuralları devam edecek ve bu daha aylarca sürebilir” dedi. Spahn, “Aşı bulununcaya kadar birbirimize dikkat etmeye devam etmek zorundayız” uyarısında bulundu.

150 BİN EURO’YA KADAR TEŞVİK

ZDF kanalında ‘Heute Journal’ (Günün Haberleri) adlı haber programına konuşan Sağlık Bakanı Spahn kamu sağlık hizmetini personel ve teknik olarak çok iyi donatacaklarını vurguladı. Bugün 3 ile 4 bin arasında seyreden yeni bulaş sayısını bu rakamın altında tutmayı başarmak zorunda olduklarını belirten Sağlık Bakanı Spahn, bunun ise sağlık idareleri sayesinde mümkün olacağını kaydetti. Spahn “Bu ise hastanın son günlerde temas ettiği kişileri hızlı bir şekilde tespit edip, evde kalmaları sağlanarak bulaş zincirini hızla kırmakla mümkün olur” dedi. Bu hedefe ulaşmak için belde ve il sağlık idarelerinin personel ve teknik olarak çok iyi donanımlı olmaları gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Spahn şöyle dedi: “Biz onları hem personel hem dijital olarak güçlendireceğiz. Korona App ve karantinayı kontrol edebilmeleri için 150 bin Euro’ya kadar teşvik planlıyoruz.” Cep telefonundan hastanın temas ettiği kişileri tespit etmeyi sağlayan Korona App’in önümüzdeki aylarda uygulamaya gireceğini söyleyen Spahn, uygulama başlamadan önce özel bilgilerin gizliliği ve güveninin tam olması gerektiğini kaydetti.