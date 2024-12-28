Asgari ücret ve konut yardımında artış var

Haberin Devamı

ANNE ve babalar, çocuk bakım masraflarını daha yüksek oranda vergi avantajı olarak gösterebilecek. Sağlık alanında da birtakım yenilikler söz konusu olacak. Örneğin elektronik hasta dosyası (ePA) uygulaması yürürlüğe giriyor. Ayrıca yeni yıldan itibaren eski giysiler için geri dönüşüm zorunluluğu getiriliyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Almanya’da yasal olarak uygulanan asgari ücret, 01.01.2025 tarihi itibarıyla saatlik brüt 41 Cent artarak 12.82 Euro’ya yükselecek. Aynı zamanda minijob olarak tabir edilen düşük ücretli mini işteki gelir sınırı 538 Euro’dan brüt 556 Euro’ya yükselecek. Midi iş alt sınırı 2025 yılı için 556.01 Euro olarak belirlendi. Prime esas kazanç alt sınırı da artıyor. Yeni yıldan itibaren aylık brüt 2 bin Euro’ya kadar olan gelir seviyesinde çalışanlar, sosyal sigorta katkı paylarını daha düşük ödeyecekler.

Haberin Devamı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZUYOR

Federal Alman hükümeti, kısa çalışma ödeneği için öngörülen azami süreyi 24 aya çıkarıyor. Söz konusu yeni düzenleme, 01.01.2025’te yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar geçerli olacak. Daha sonra, bu azami süre yeniden 12 aya düşecek. Uzmanların beklentilerine göre, kısa çalışma ödeneği hak etme süresi uzatılmasaydı, gelecek aylarda işsizlik oranı artacaktı.

Haberin Devamı

KONUT YARDIMI ARTIYOR2025’in başında yürürlüğe girecek diğer bir düzenleme ise, konut yardımı ile ilgili olacak. Buna göre konut yardımı genel fiyat ve kira artışlarına göre yeniden düzenlenecek. Yardım miktarı ortalama yüzde 15 veya aylık yaklaşık 30 Euro artacak. Verilen bilgiye göre, bu artıştan başta tek ebeveynli haneler olmak üzere yaklaşık 2 milyon hane, büyük aileler ve emekliler yararlanacak. Halihazırda konut yardımı alan haneler, 01.01.2025 tarihi itibarıyla otomatik olarak, daha yüksek olan Konut Yardımı Plus ödeneğinden yararlanacak.

KATKI PAYI TAVANLARI YÜKSELİYOR

Yasal sağlık ve emeklilik sigortalarındaki katkı payı tavanları yeni yıldan itibaren artacak. Bunun nedeni, gelir artışının olumlu seyretmesi olarak açıklandı. 2023 yılındaki maaş artış oranı yüzde 6.44 olarak kaydedilmişti.

SOSYAL YARDIMLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bir tür sosyal yardım ödeneği olan vatandaşlık parası ve sosyal yardım miktarları 2025’te aynı kalacak. Bekârlar, aylık 563 Euro tutarındaki vatandaşlık parasını almaya devam edecekler. Ancak kazanılmış hakların korunması kaidesi, Almanya’ya geldikten sonraki ilk 36 ay boyunca yardım alan sığınmacılar için geçerli olmayacak. Bu nedenle, sığınmacılara yönelik sosyal yardım ödeneği 2025 yılında azalacak.

Haberin Devamı

YAŞLILIK GÜVENCESİ

Yaşlılık dönemindeki güvencelere ilişkin 2025’te durum nasıl olacak? Bilindiği gibi 2023 yılının ortalarından bu yana, yasal, özel ve işveren destekli sosyal güvencelere ilişkin tüm bilgilere ‘Digitale Rentenübersicht’ (dijital emeklilik özeti) adlı platformda ulaşmak mümkün. 01.01.2025 tarihi itibarıyla, emeklilik sağlayıcılarının tümü Alman Emeklilik Sigortası’nın çevrimiçi portalına bağlanması gerekecek. Portal kullanımı ücretsiz, gönüllü ve yaygın tüm tarayıcılarla uyumlu olacak.

MALULİYETTE DAHA FAZLA EK GELİR İMKÂNI

Çalışma gücü azaldığı için maluliyet aylığı bağlanmış olanlar, 01.01.2025’ten itibaren aylıklarından kesinti yapılmaksızın daha fazla ek gelir elde edebilecek. Tam maluliyette (günde üç saate kadar çalışabilenler) yıllık ek gelir sınırı yaklaşık 19 bin 661 Euro, kısmi maluliyette (günde altı saate kadar çalışabilenler) ise yaklaşık 39 bin 322 Euro olacak.

Haberin Devamı

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELİYORAlmanya’da emeklilik yaşı, doğum yılına göre her yıl artıyor. 2025’te emeklilik yaşı 1960 doğumlular için 66 yıl ve 4 ay olarak belirlendi. Daha sonra doğanlar için emeklilik yaşı, iki aylık adımlarla artırılacak. 1964 ve daha sonra doğanlar için ise emeklilik yaşı 67 olarak sabitlenecek. Özellikle uzun süre sigortalı olanlar için kesintisiz emeklilikte (önceleri 63 yaş emekliliği olarak bilinir) emeklilik yaşı kademeli olarak 63’ten 65 yaşa yükseltiliyor. 1961 doğumlular, bu emeklilik hakkını 64 yaş ve 6 ay itibarıyla kullanabilecek. Daha sonra doğanlar için emeklilik yaşı her doğum yılı için iki ay artırılacak. 1964 doğumlu olup uzun süreli sigortalı çalışanlar için ise kesintisiz erken emeklilik yaşı 65 olarak sabitlendi.

ÇOCUK BAKIMINDA KALİTE ARTIŞI

Federal Alman hükümeti, önümüzdeki iki yıl içinde çocuk bakımındaki kaliteyi artırmak için eyaletlere 4 milyar Euro bütçe ayırdı. Bu bütçe, Kreşlerde Kaliteyi Artırma Yasası kapsamındaki yatırımlar için kullanılacak ve daha fazla kalifiye personel istihdamı sağlanacak.

ELEKTRONİK HASTA DOSYASI (ePA)

15.01.2025 itibarıyla, yasal sağlık sigortası şirketleri tüm sigortalılara elektronik hasta dosyası sunmak zorunda olacak. Kısa adı ePA olan sistem, kademeli olarak uygulanacak: İlk olarak belirli model bölgelerde test edilecek, ardından ülke çapında kullanılacak. Konuyu önümüzdeki haftalarda bilahare köşemde detaylı olarak aydınlatmaya çalışacağım.

Haberin Devamı

HASTANELERDE HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach önderliğinde federal hükümet kapsamlı bir hastane reformuna hazırlanıyor. Planlanan hastane reformu, kliniklerde ekonomik baskıyı azaltmayı ve bakım kalitesini artırmayı amaçlıyor. Yeni sistemde, vaka başına ödeme modeli yeniden düzenlenecek. Klinikler, sadece hizmet sürekliliğini sağlamak için ücret alacaklar. Ayrıca kliniklerin hizmet gruplarına dahil edilebilmesi için hem kalifiye personel hem de teknik donanım açısından aranan kalite standartlarına sahip olması gerekecek.

DEVAM EDECEK: Bakım sigortasında neler değişecek?

YURT DIŞI BORÇLANMA MİKTARI KAÇ TL ARTTI?

TÜRKİYE’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirledi. TÜRK-İŞ katılımı ile gerçekleşen toplantıdan sonra açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıkladı. Gelecek haftaki yazımda, asgari ücrete endeksli olan yurt dışı borçlanma miktarlarının 5 bin, 7 bin 200 ve 9 bin gün borçlanmak isteyenler için ne kadar arttığına değineceğim. Bu vesileyle tüm okurlarıma keyifli bir tatil dönemi ve tüm dileklerinizin gerçekleştiği bir 2025 yılı diliyorum.