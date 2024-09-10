Asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi!

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HEIL, Asgari Ücret Komisyonu’na yazdığı mektupta, Avrupa Asgari Ücret Yönergesi’ndeki yüzde 60’lık medyan gelir oranının dikkate alınmasını talep etti. Almanya Sendikalar Birliği’nin (DGB) hesaplamalarına göre, bu oran saatte 15.27 Euro’ya denk geliyor. Bakan Heil, bu artışın yaklaşık 6 milyon kişiyi etkileyeceğini ve çalışanların tam zamanlı işlerinden geçinebilmesinin adil bir hak olduğunu vurguladı. Ayrıca, artan ücretlerin satın alma gücünü artırarak ekonomiye de olumlu etkiler yapacağını belirtti. Ancak, Asgari Ücret Komisyonu’nun bağımsız olduğunu ve kendi kararlarını verdiğini hatırlatan Çalışma Bakanı, AB yönergesine uygun hareket etme zorunluluğunun da altını çizdi.

‘KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA ZAYIFLATACAK’2023 yılında asgari ücret 12.41 Euro olarak belirlenmişken, 2024’te bu rakam 12.82 Euro’ya yükselecek. Ancak 2026 sonrası için yapılacak artış henüz kesinleşmedi. Komisyonun bu kararı 2025 ortalarına kadar vermesi bekleniyor. Alman Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Yasmin Fahimi, bakanın yorumlarını memnuniyetle karşıladı. Almanya’nın yoksulluğa dayanıklı bir asgari ücreti olduğunu belirten Fahimi, “Bu nedenle Çalışma Bakanı’nın Brüksel’den gelen bu talebi dikkate alması son derece mantıklı” dedi. Öte yandan Federal Meclis’teki FDP, Heil’in talebini eleştirdi ve “Asgari ücretle ilgili bir tartışmadan çıkar sağlamak” istemekle suçladı. Federal Meclis üyesi Carl-Julius Cronenberg, “Heil’in önerisi Almanya’yı bir iş merkezi olarak ve KOBİ’lerin rekabet gücünü daha da zayıflatacaktır” dedi. Almanya’nın halihazırda AB asgari ücret direktifinin gerekliliklerini yerine getirdiğini söyleyen Cronenberg, bu nedenle parlamento grubu Heil’in girişimini desteklemeyeceğini ifade etti.