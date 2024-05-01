‘Asgari ücret 15 Euro olsun’

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ver.di Başkanı Frank Werneke, Redaktionsnetzwerk Deutschland’a verdiği demeçte, geniş halk kesimleri tarafından seçilmek isteyen her partinin Federal Meclis seçim kampanyasında saat başına 15 Euro’dan yana olduğunu açıkça belirtmesini tavsiye etti. Werneke, bu konudaki önerisine gerekçe olarak AB yönetmeliğine atıfta bulundu. Yeni AB yönetmenliğine göre asgari saat ücreti, ortalama gelirin yüzde 60’ı olması gerekiyor. Buna göre Almanya’da şu anda 12.41 Euro olan asgari saat ücretinin ise 14 Euro’nun üzerinde olması gerekiyor. Werneke, “Ortalama ücretler artmaya devam edeceğinden, 2026 yılına kadar saatte 15 Euro’luk bir asgari ücrete ihtiyacımız var” diye konuştu. Almanya’da asgari ücret belirleme komisyonu, Ocak 2025’te asgari ücretin 12.41 Euro’dan 12.82 Euro’ya yükseltilmesine karar vermişti.

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ver.di Başkanı Frank Werneke

YEŞİLLER’DEN DESTEK

Yeşiller Partisi de ver.di Başkanı Werneke gibi daha yüksek bir asgari ücret lehinde konuştu. Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge, RND’ye verdiği demeçte “Tam zamanlı çalışan insanların geçinebileceği bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücretin alt sınırının AB tarafından önerildiği gibi orta ücretin yüzde 60’ı olmasını öneriyoruz. Bu da 2024 yılında 14 Euro’nun üzerinde, 2025 yılında ise 15 Euro’nun hemen altında bir asgari ücret anlamına gelecektir” dedi. Daha önce de SPD ve Sol Parti, daha yüksek bir asgari ücret için çağrı yapmıştı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, düşük ücretli sektör 10 yıl içinde önemli ölçüde küçüldü. Ancak buna rağmen Almanya’da 6.4 milyon çalışan hâlâ saat başına 13 Euro’nun altında ücret alıyor ve bunların 1 milyonu Almanya’nın doğu eyaletlerinde yaşıyor.