Aşçı Attila Hildmann’a soruşturma

TÜRKİYE kökenli Attila Hildmann’ın Brandenburg Wandlitz’deki villasını arayan polisler laptop ve cep telefonlarına el koydu. Attila Hildmann hakkında çok sayıda suç duyurusu bulunuyordu. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Berlin Savcılığı soruşturmayı üstlendi ve 60 dosya Berlin’e getirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VAR

39 yaşındaki Attila Hildmann hakkında halkı kışkırtma, tehdit, hakaret gibi çok sayıda suç duyurusu var. Berlin’de vegan yemek büfesi işleten ve vegan yemek kitabı bestseller olan Attila Hildmann internette telegram kanalı üzerinden hükümetin korona bahanesi altında Yahudi kurumlarla birlikte kitlesel kıyım planladığı görüşlerini yayıyor. Attila Hildmann aşırı sağ ve Yahudi düşmanı olarak görülüyor.