Asar, Hessen’i Berlin’de temsil etmeyi hedefliyor

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HESSEN’de bu yılın başında kurulan CDU-SPD koalisyon hükümetinin görevine başlamasıyla müsteşarlık görevinden ayrılan ve kısa zaman içinde üyesi olduğu Yeşiller Partisi’nin eyalet yönetim kuruluna giren Asar, geçen hafta da partinin Federal Meclis milletvekili aday listesinin 7’nci sırasına seçildi. Yeşiller 2021’deki genel seçimlerde Federal Meclis’e 9 milletvekili göndermişlerdi. Asar, partisi 23 Şubat’taki seçimde dört yıl öncekine yakın bir bir sonuç yakalayabilirse bu eyaletin Türkiye kökenli ilk federal milletvekili olabilir. Asar, aday listelerinin belirlenmesinden sonra kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Türkçe çağrıda, kamuoyuna şöyle seslendi: “Her oy önemli! Ben Ayşe Asar, Hessen’den Bundestag’a aday olan tek Türkiye kökenli kişiyim. Ben istiyorum ki her çocuk eşit eğitim fırsatı bulsun ve kimse dini veya kökeni yüzünden ayrımcılık yaşamasın. Maalesef, Almanya’da eğitim hâlâ adil değil. Aynı yazım çalışması, bir ‘yabancı’ isimle farklı, bir ‘Alman’ isimle farklı puan alıyor. Bu haksızlık! Her insanın onuru, eşit hakları ve eşit fırsatları olması şart. O yüzden, lütfen sandığa gidin ve birlikte değişim için adım atalım. Siz de oyunuzla destek olun!” Asar, seçim kampanyası kapsamında yayınladığı Türkçe duyuruda da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasayı iptal etmeyi isteyen CDU’yu hedef alıyor: “Çifte vatandaşlığı getirdik. CDU bu imkânı yeniden ortadan kaldırmak istiyor.”

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‘BABAM TRUMP’TAN DAHA MODERNDİ’

Yeşillerin geçen hafta Marburg’da gerçekleştirilen Hessen Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına “Kısa bir zaman sonra 2025’e gireceğiz ve Trump, Putin, Merz gibi yaşlı beyaz adamlar bu dünyada olan bitenleri belirliyorlar. Ben ise bunlar gibi geride kalmış tiplerin modern dünyamızda artık etkili olmalarını önlemek için politikaya girmiştim” diyerek başlayan Asar’ın şu sözleri Alman gazetelerinde de yer aldı: “Benim babam 1960’lardaki dünya görüşüyle şimdiki Hıristiyan demokrat aday Merz ve ABD’nin müstakbel başkanı Trump daha moderndi.”

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BAERBOCK’UN YARDIMCISI SIRA BAŞINDA

Yeşiller’in Hessen Genel Kurulu’nda Federal Meclis aday listesi belirlendi. Birinci sıraya halen Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un yardımcısı olarak görev yapan Anna Lührmann, ikinci sıraya kısa bir süre öncesine kadar partinin Federal Eş Bakanlığı’nı yürüten Omid Nouripour, üçüncü sıraya Federal milletvekili Deborah Düring, dördüncü sıraya da 10 yıl boyunca Hessen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi-Ulaştırma-İmar ve İskan Bakanı olarak görev yapan Tarık Al-Wazir seçildi. Müsteşarlığı bıraktıktan sonra partinin eyalet çapında en üst örgütüne seçilen Ayşe Asar, önce beşinci sıra için aday oldu, bunun için yapılan seçimi kıl payı kaybetti. Daha sonra 7’nci sıraya aday olan Asar, bu seçimi ise büyük farkla kazandı. Asar, aynı zamanda partisinin Rheingau-Taunus ve Limburg’u içine alan seçim bölgesinden de direkt milletvekili adayı. Hessen’de 2014 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca CDU’nun küçük ortağı olarak hükümette yer alan Yeşiller Partisi, geçen yıl ekim ayındaki seçimlerin ardından CDU’nun SPD’yle ortaklığı tercih etmesi üzerine muhalefe geçmek zorunda kalmıştı. 2021 yılındaki genel seçimlerde Hessen’deki oy oranı yüzde 15.8 olan Yeşiller, geçen yıl ekim ayındaki eyalet meclisi seçiminde de oyların yüzde 14.8’ini aldı.

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HESSEN HÜKÜMETİNDE İLK TÜRKİYE KÖKENLİ

1975 yılında Frankfurt yakınlarındaki Taunus bölgesine bağlı Bad Schwalbach kasabasında dünyaya gelen Ayşe Asar, uzun yıllardır yine bu bölgedeki Bad Camberg’de yaşıyor. Ankara ve Londra’da bu alanda öğrenimi sürdürdü. Beş çocuğunun hepsi de yüksek öğrenimli bir göçmen işçi ailesinin çocuğu olan Asar, Giessen Üniversitesi’nde başladığı hukuk öğrenimini Köln’de tamamladı. Ankara ve Londra’da bu alanda öğrenimi sürdürdü. Yeşiller Partisi üyesi Asar, 2019 yılında kurulan Hessen eyalet hükümetinde Bilim ve Sanat Bakanlığı’nda müsteşarlık görevini 2024 başına kadar sürdürdü, böylece Hessen’de hükümette görev alan Türkiye kökenli ilk üst düzey yetkili oldu. Beş yıl boyunca başta Frankfurt, Darmstadt, Giessen, Kassel ve Marburg olmak üzere Hessen’deki çok sayıda devlet üniversitesi ve yüksek okulun, bünyesinde büyük orkestralar da yer alan devlet tiyatrolarının, müzeler, arşivler ve tarihi eserlerin, bilimsel ve kültürel enstitülerin, vakıfların bağlı olduğu bakanlığın, bakandan sonraki en üst düzey yöneticisi olarak görev yaptı. Müsteşarlık görevinden önce Rhein-Main Yüksek Okulu ve Frankfurt Üniversitesi gibi kurumlarda üst düzey yönetici olarak çalışan Asar, halen eğitim, kültür ve bilim alanında faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve sivil toplum örgütlerinin yönetiminde aktif olarak yer alıyor. Asıl mesleği avukatlık olan, iki çocuk annesi Asar, müsteşarlığı bıraktıktan sonra Yeşiller Hessen Yönetim Kurulu’na seçildi, çok kültürlülük politikaları konusundaki sözcülüğünü üstlendi.

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