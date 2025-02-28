Aşağı Saksonya’da grev!

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HANNOVER’de Ver.di sendikasının çağrısı üzerine yeni belediye binası önündeki İnsan Hakları Meydanı’nda polisin verdiği bilgiye göre 10 bin işçi toplandı. Sendika ile belediyeler arasında yapılan ücretlerin artırılması yönündeki görüşmeler sonuçsuz kalınca ikinci kez Ver.di sendikası miting düzenleme kararı almıştı. Ver.di ve Komba kamu çalışanları için daha fazla para talep ediyor. Her iki sendika da yüzde 8’lik ücret artışı istiyor, ancak ayda en az 350 Euro daha fazla ve ek izin günleri istemini belediyeler aşırı olduğunu düşünüyor ve mevcut mali duruma dikkat çekiyor.

HANNOVER’DE HİZMETLER AKSADI

Belediye İşveren Dernekleri Birliği (VKA) Başkanı Karin Welge, yalnızca ücretlere ilişkin taleplerin “karşılanmasının imkansız” olduğunu, bunların günümüz koşullarına uymadığını söyledi. Birçok şehirde toplu taşıma etkilendi Salı günü otobüs ve tren seferleri, kreşler, hastaneler ve çöp toplama sektöründe grev vardı. Hannover’de ÜSTRA ulaşım şirketine ait otobüs ve tramvaylar gün boyu çalışmadı.

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KREŞ ÇALIŞANLARI DA GREVDE

Salı günü ilgili ulaştırma şirketlerinin çalışanlarının yanı sıra belediye kreş çalışanları da greve gitti. Hannover’de belediyeye ait tüm kreşler kapalı kaldı. Kent yetkilileri, yüksek hastalık oranı nedeniyle “acil durum gruplarında” bakımın mümkün olmadığını belirtti. Hildesheim, Hameln, Seelze, Hessisch Oldendorf ve Holzminden’de kreşlerin kapalı olması nedeniyle ebeveynler çocukları için başka bakım seçenekleri de düzenlemek zorunda kaldı.

HASTANELERDE DE GREV VAR

Lüneburg, Osnabrück ve Hannover Bölge Kliniği Hastanesi gibi hastanelerde de grevler var. Hastaların acil serviste daha uzun süre beklemelerine hazırlıklı olmaları yönünde önceden çağrılar yapılmıştı. Ancak hayati tehlikesi olan hastalara gerekli müdahalelerin yapıldığı da bildirildi. Hannover’de belediyeye ait tüm yüzme havuzları kapalı kaldı.

‘VERECEKLERİ ÜCRET ALTI AYDA ERİYECEK’

İstenilen ücret artışının bu enflasyonda altı ay içerisinde eriyeceğini belirten Region çalışanlarından Murat Yaşık “Üç, dört sene önce çok daha iyi durumdaydık. Aldığı maaştan memnun olan hiç kimse yok. Verecekleri artış da kısa sürede eriyip gidecek. Bir sonraki müzakereler 14-16 Mart tarihleri arasında, Federal müzakereci Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) ile yapılacaktır. Umarım iyi bir sonuç alırız” dedi.