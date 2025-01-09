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Aşağı Saksonya’da feci kaza: 5 ölü

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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER
Aşağı Saksonya’da feci kaza: 5 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 11:38

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki B401 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir TIR ile hafif ticari araç çarpıştı, araçlar çarpışmanın ardından alev aldı. 5 kişi hayatını kaybetti.

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Nordwest-Zeitung’un itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kaza Cloppenburg bölgesindeki Friesoythe yakınlarındaki C-Port bölgesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası, B401 karayolu Sedelsberg ve Kolonie Sedelsberg güzergâhları tamamen trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan TIR ile hafif ticari araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. TIR’da hayvan yemi taşındığı ve yangının şiddetlendiği açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında, itfaiye ekipleri çevrede yaralıların olup olmadığını belirlemek için insansız hava aracıyla (drone) tarama yaptı. Yangını söndürmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için olay yerine 100’den fazla itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar devam ederken B401 karayolu üzerindeki trafik tamamen durduruldu. Kazanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Aşağı Saksonya’da feci kaza: 5 ölü


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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER

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