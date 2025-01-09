Aşağı Saksonya’da feci kaza: 5 ölü

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Nordwest-Zeitung’un itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kaza Cloppenburg bölgesindeki Friesoythe yakınlarındaki C-Port bölgesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası, B401 karayolu Sedelsberg ve Kolonie Sedelsberg güzergâhları tamamen trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan TIR ile hafif ticari araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. TIR’da hayvan yemi taşındığı ve yangının şiddetlendiği açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında, itfaiye ekipleri çevrede yaralıların olup olmadığını belirlemek için insansız hava aracıyla (drone) tarama yaptı. Yangını söndürmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için olay yerine 100’den fazla itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar devam ederken B401 karayolu üzerindeki trafik tamamen durduruldu. Kazanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.