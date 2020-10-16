Aşağı Saksonya’da cinsel suçlar arttı

EYALET Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl mahkemeler, küçük yaştaki çocuklara yönelik işlenen 88 suç ile ilgili mahkumiyet kararı verdi. Küçük çocuklara yönelik cinsel içerikli suçların 49’u ağır suçlar kapsamında değerlendirildi. 226 sapık ise çocuk pornografisi bulundurmak ve yaymaktan ceza aldı. Son dönemde internet üzerinden pornografi yaymanın kolaylaşması üzerine suçlarda artış olduğu da kaydedildi. Tecavüzden suçlu bulunanların oranı bir önceki yıla göre yüzde 65 artarken bu suçtan hapis cezası alanların sayısı 63.

TRAFİK İLK SIRADA

Eyalet mahkemelerinde geçen yıl çıkan karar sayısı ise 69 bin 187. Geçen yıl verilen mahkumiyet kararlarının sayısı 2007 yılına göre yaklaşık 20 bin daha az olduğu da verilen bilgiler arasında. Eyalet Adalet Bakanı Barbara Havliza “Eyalette suç işleme eğilimi birçok kriminal alanda azalmaya başladı” dedi. Aşağı Saksonya’da trafik yasaları ihlali ilk sırada yer tutuyor. İkinci sırada dolandırıcılık geliyor. Hırsızlık üçüncü ve uyuşturucu ticareti de dördüncü sırada yer alıyor. Eyalette geçen yıl 5 bin 603 adam yaralama ve 14 de cinayet suçu işlendi.