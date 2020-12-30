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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Aşağı Saksonya da kiralar için frene bastı

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Aşağı Saksonya da kiralar için frene bastı
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Berlin’den sonra Aşağı Saksonya’da da kira artışını önlemek için frene basıldı. Aşağı Saksonya Eyalet Meclis’inden geçen yasa, 1 Ocak’tan itibaren yeni kiralanacak konutların kira bedelinin bölgedeki ortalamanın yüzde 10’undan fazla olmasını önlüyor.

EYALET İmar Bakanı Olaf Lies, yasayla ilgili “Çok açık tutumumuzu gösterdik” değerlendirmesinde bulundu. SPD’li Bakan Lies, yasanın çok sayıda yeni konutun yapıldığı Leer ve Vechta’da geçerli olmayacağını söyledi. Yeni yasa özellikle eyaletin büyük kentleri Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Göttingen, Lüneburg, Langenhagen, Laatzen, Buchholz, Buxtehude, Wolfsburg und Ostfriesischen Adası’nda yeni ev kiralayacaklara büyük avantaj sağlayacak.

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