Artık, tatil dönüşü test zorunlu!

FEDERAL Alman hükümeti koronavirüs pandemisiyle ilgili son haftalarda yaşanan gelişmelerin ışığında, izinden dönenler için ülkeye giriş kurallarını sertleştirme yoluna gidiyor. Kabine, 1 Ağustos tarihinde, yani yarından (pazar) itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Koronavirüsle Mücadele Yönetmeliği’ni onayladı. Bu yönetmelik doğrultusunda, ülkeye dönecek tüm tatilcilere virüs testi zorunlu kılındı.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Federal hükümetin yarından (pazar) itibaren uygulamaya koymayı planladığı yeni yönetmeliğe göre, Almanya dışındaki diğer ülkeler iki kategoriye ayrılıyor: Birincisi yüksek riskli bölgeler ile varyant bölgeleri. İnsidans değeri 100’ün çok üzerinde, hastanedeki doluluk oranı had safhada ve test imkânı kısıtlı olan ülkeler yüksek riskli bölge olarak tanımlandı. Bunların arasında İspanya, Portekiz, Hollanda, Mısır veya İngiltere gibi ülkeler bulunuyor.

DÖNENLER NEYE DİKKAT ETMELİ?

Bu ülkelerden dönen yolcular için şu kural geçerli: Aşılı olanlar veya hastalığı atlatanlar, sorunsuz bir şekilde Almanya’ya giriş yapabilecekler. Diğer tüm yolcular, 10 gün karantinaya kapanmak zorundalar. Karantina altındayken en erken beşinci gün isteğe bağlı olarak PCR testi yaptırılabilecek. Test sonucu negatif olanlar karantina uygulamasından erken çıkabilecek. 12 yaşın altındaki çocuklar da sadece ilk beş gün karantina altında kalmak zorunda olacak.

VARYANT BÖLGELERİ HANGİLERİ?

Koronavirüsün özellikle çok agresif olan türünün yaygın olduğu varyant bölgesi olarak sınıflandırılan ülkelerden dönüş yapanlar ise her halükarda iki hafta süresince karantina altına girmek zorunda olacak. Ayrıca bu kategoriye giren yolcuların tümü (aşılı olanlar ile hastalığı atlatanlar da dahil olmak üzere) koronavirüs testi yaptırmak zorunda kalacaklar. An itibariyle Güney Afrika ve Brezilya, virüs varyant bölgesi kategorisinde bulunuyor. Bugün gece yarısına kadar geçerli olan mevcut uygulamaya göre ise, test zorunluluğu sadece uçakla ülkeye dönenler ile yüksek riskli bölgede tatil yapanlardan aşı yoluyla tam koruması olmayan veya hastalığı atlatmamış olan yolcular için geçerli. Aşılı olanlar ile hastalığı atlatanlar ise test zorunluluğundan muaf tutuluyor. 3.800 km uzunluğunda kara sınırı bulunan Almanya’da ülkeye girişlerde testlerin her noktada nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu.

KARANTİNA UYGULAMASI

Virüse karşı çifte aşı olan veya hastalığı atlatmış olan tatilcilerin, Almanya dönüşünde karantina uygulamasından muaf tutulması için bir dizi kolaylıkların planlandığı öğrenildi. Örneğin, yukarıda bahsi geçen kişiler Almanya’ya döndükten sonra, tatil yaptıkları bölge virüs varyant bölgesi veya yüksek riskli ülke olmaktan çıkarılması halinde, karantina uygulamasından muaf tutulacaklar. Bunun dışında federal hükümet tarafından hazırlanan ve detayları yavaş yavaş günışığına çıkan yeni yönetmelik uyarınca, insidansın yüksek olduğu tatil yöresinden veya virüs riski yüksek olan bölgeden dönenlere yönelik kısıtlayıcı uygulamalar, genel anlamda devam edecek.

DİJİTAL GİRİŞ FORMU ZORUNLU

Bir de riskli ülkeler kategorisi var ki, buna Fransa, Danimarka, İrlanda veya Malta dahil. Bu ülkelerden dönenler diğer yolcular gibi Almanya’ya dönerken bir dijital giriş formu doldurmak zorunda olacaklar. Riskli ülkelerden dönenler de, aşılı olanlar ile hastalığı atlatanlar hariç, karantina altına alınacaklar. Test sonucu negatif olanlar da karantina zorunluluğundan muaf tutulacaklar. Söz konusu dijital giriş formuna, www.einreiseanmeldung.de isimli internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ise Federal Sağlık Bakanlığı’nın şu internet sitesinden okunabilir:

www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.htm

SEYAHATTEN ÖNCE

MUTLAKA OKUNMALI

Yetkililer, yurt dışı seyahatine çıkmadan önce tüm yolcuların Federal Alman Dışişleri Bakanlığı ile ülkenin önde gelen bilim ve araştırma kurumlarından Robert Koch Enstitüsü’nün internet sayfalarından, riskli bölgeler ve ülkeye giriş koşulları hakkında bilgi edinmelerini öneriyorlar. İşte okunması gereken internet sayfaları şunlar:

1. www.Auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19

2. www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

28 Temmuz tarihi itibariyle risksiz olarak değerlendirilen ülkelerin arasında Avusturya ve İtalya yer alıyor.



ÇALIŞANLAR NEYE

DİKKAT ETMELİLER?

Şimdi dilerseniz, tatil dönüşü karantina altına girmek zorunda olanlara ilişkin hukuki düzenlemenin ne olduğuna bir göz atalım. Geçen yıl, tatilden döndükten sonra karantinaya giren sigortalı çalışanlar, tatil sonrası izin almak zorunda değillerdi veya karantina altına girseler de, aylıklarından kesinti yapılacak korkuları yoktu, çünkü Enfeksiyonla Mücadele Yasası’nın 56. Maddesi’ne göre, izin dönüşü karantina nedeniyle iş başı yapamayanlar için tazminat ödeneği öngörülmüştü. Çalışamamaktan dolayı ortaya çıkan gelir kaybını devlet karşılıyordu.

KASIT UNSURUNA BAKILACAK

Yeni yönetmeliğe göre, bilerek veya kasıtlı olarak yüksek riskli ülkeye veya varyant bölgesi olarak ilan edilen ülkelere seyahat edenler, Almanya’ya döndükten sonra karantina süresince çalışamadıkları için doğan gelir kaybını bundan böyle sineye çekmek zorunda kalacaklar. Bilerek riskli bölgede tatil yapan çalışanlara, aylıklarından yapılacak kesintinin dışında iş hukuku açısından uyarı veya işten çıkış gibi herhangi bir cezai yaptırımın uygulanması söz konusu değil. Gittiği tatil ülkesi seyahate çıktığı tarihten sonra riskli veya varyantlı bölge ilan edilen yolcuların, karantina nedeniyle doğacak gelir kaybı, devlet tarafından karşılanmaya devam edecek.

TATİLDE HASTALANANLAR NE OLACAK?

Peki yurt dışı seyahati sırasında hastalananlar hangi uygulamaya tabi olacaklar? Bu konuda geçerli olan uygulama şöyle olacak: Çalışan kişi, örneğin yüksek riskli ülkeye bile bile seyahat etmek suretiyle sergilediği kusurlu davranış sonucu rahatsızlandıysa, iki seçenekten birini tercih edebilir: ya ücretsiz izin almak suretiyle izin günlerinin içeride kalmasını sağlayabilir, ya da bir şey olmamış gibi tatiline devam edebilir.



İŞVERENİN SORUMLULUĞU VEYA

YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?

Almanya’da bir işveren, çalışanını riskli bölgede tatil yapmasını yasaklayamaz. Seyahat özgürlüğü kişisel gelişim özgürlüğünün temeli olduğundan herkes bu konuda özgürce karar verme hakkına sahiptir. İşveren tatil dönüşünde karantina altına alınan çalışanına herhangi bir yaptırım uygulayamaz. Öte yandan bir işverenin normal şartlar altında çalışanların hangi ülkeye seyahat edecekleri konusunda bilgi toplama gibi gayesi yoktur. Ancak tatil için tercih edilen riskli ülke nedeniyle izinci ülkeye dönüşünde birtakım hukuki yaptırımlarla karşılaşabileceği için, diğer çalışanların sağlığından da sorumlu olan bir işveren, tatilden dönen elemanından hangi ülke veya bölgeye seyahat ettiğini sorma ve öğrenme hakkına sahip olduğunu buradan duyurmuş olalım. Bu vesileyle, tüm izincilere iyi tatiller diliyor, herkesin yaşadıkları ülkelere sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz.