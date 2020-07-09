'Karar adaletsiz, ve hayatın gerçeğine aykırı'

YARGITAY’dan yapılan açıklamaya göre, evin tadilat maliyetini iki tarafça yarı yarıya paylaşılması uygun bulundu. Sözleşmelerde genelde ev sahipleri konutların boyanması veya yeni duvar kağıdıyla kaplanması maliyetini şimdiye kadar kiracıya yüklüyordu. Yargıtay bunu kısmen onaylarken diğer taraftan ev sahibinin de maliyetleri yüklenme zorunluluğu getirdi. Buna göre evin boya badanası yapılmadan veya duvar kağıdı yenilenmeden kiralanması durumunda kiracı tahliye sırasında konutu boyamak veya duvar kağıdıyla kaplamak zorunda değil. Ancak temiz teslim alınan evin aynı şekilde temiz ve oturulacak şekilde teslim edilmesi ise kiracının yükümlülüğünde. TARAFLAR TEPKİLİ

Yargıtayın kararı hem ev sahibi hem de kiracı örgütlerini kızdırdı. Alman Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Sibenkotten “Bu karar maliyetlerin üstlenmesi konusunda tarafları daha fazla kaşı karşıya getirecektir. Ev sahipleri kiracılara evleri tadilat yapma konusunda baskı yapma hakkı elde etti. Aynı hak kiracılara verilmiyor” dedi. Berlin Kiracılar Derneği kararı kabul edilmez bulurken, “Karar adaletsiz, eşitsiz ve hayatın gerçeğine aykırı” denildi. Alman Ev sahipleri Birliği Başkanı Kai Warnecke ise “Bu kararın uygulanması büyük sorunlara yol açacak. Genel bir karar yerine sözleşmeye göre bir hüküm verilmiştir. Bu kararla ev sahipleri, kiracılar konutta otururken bile konutun evin içinin boyanmasına veya duvar kağıdıyla kaplanmasına zorlanıyor” dedi.