Artık sadece son 180 dakika!

BUNDESLIGA'da 20219-2020 Sezonu'nun sona ermesine iki hafta kaldı. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki ay ara verilen, ardından da seyircisiz oynanan Bundesilga'da Bayern Münih salı akşamı şampiyonluğunu ilan etmişti. Paderborn ise lige veda eden ilk taktım olmuştu. Ancak ligin düğümü tam olarak henüz çözülemedi. Ligde düşecek ikinci takım ile baraj maçının kimin oynayacağı son iki haftaya girildiğinde belirsizliğini koruyor.

İKİSİ BELLİ İKİSİ MERAK EDİLİYOR

Ligin zirvesinde takımlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapıyor. Sezonun son 180 dakikasının oynanacağı Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih ve Dortmund katılmayı garantiledi. Almanya gelecek sezon Devler Ligi'nde dört takımla temsil edilecek. Diğer iki takımın hangileri olacağı son 180 dakikada alınacak sonuçlara bağlı. RB Leipzig, Leverkusen ve Gladbach büyük maddi gelir getirecek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veriyor. Üç takım içinde en avantajlısı 63 puanla üçüncü sırada bulunan RB Leipzig. Dördüncü sıradaki Leverkusen ile aralarında üç puan fark bulunan doğu takımı, alacağı bir galibiyetle ligi üçüncü bitirmeyi garantileyecek. Leverkusen ve Gladbach'ın alacağı sonuçlara bakılmaksızın iki beraberlik de RB Leipzig için yeterli. Leverkusen 60 puanla dördüncü, Gladbach 59 puanla beşinci sırada yer alıyor. AVRUPA LİGİ MÜCADELESİ

Almanya gelecek sezon Avrupa Ligi'nde üç takımla temsil edilecek. RB Leipzig, Leverkusen ve Gladbach'dan biri Avrupa Ligi'ne katılmayı şimdiden garantiledi. Diğer iki takımdan biri olabilmek için Wolfsburg, Hoffenheim ve Freiburg kafa kafaya yarışıyor. Frankfurt'un da matematiksel olarak hala şansı bulunuyor. Düşme hattında ise hesaplar daha karışık. Köln ve Augsburg alttaki takımların alacağı sonuçlardan bağımsız bir puan alıp rahatlamak istiyor. Düsseldorf ve Werder Bremen'in ne sonuç alacağını hesaplamaksızın Mainz iki puan alırsa lige tutunmayı garantileyecek. Düsseldorf ve Werder Bremen için ise gerçekçi hedef son iki haftada alacakları sonuçlarla ligi 16. sırada tamamlamak olacak. 16. sırada sezonu bitiren takım ikinci ligi üçüncü sırada bitirecek takımla baraj maçları yapacak. İki takımdan birinin Paderborn'u izleyerek ikinci lige düşmesi bekleniliyor.

Tüm maçların cumartesi saat 15.30'da oynanacağı 32. hafta programı şöyle:

CUMARTESİ (15.00)

B. Münih- Freiburg

Köln – Frankfurt

Düsseldorf – Augsburg

Hertha - Leverkusen

Hoffenheim – Union Berlin

Mainz – W. Bremen

Paderborn – Gladbach

RB Leipzig – Dortmund

Schalke – Wolfsburg