Artık ‘protesto oyu’ değil, bilinçli bir tercih

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“SEÇİM sonuçları acı verici ve şoke edici. Eğer bir eyalette aşırı sağcı bir parti oyların üçte birini alıyorsa, bu seçmenlerin iyi niyetli bir uyarısı değil, demokrasimizin ve özgürlük değerlerimizin bilinçli bir şekilde zedelenmesidir. Bu durum, Almanya’daki demokratik değerlere yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. SPD’nin elde ettiği sonuçlar, önceki anketlere kıyasla nispeten daha iyi olmasına rağmen, özellikle Thüringen ve Saksonya gibi eyaletlerde alınan bu sonuçlar, partinin hedeflerini karşılamıyor. Genel sonuçlar şaşırtıcı değil, ancak bu SPD için kabul edilebilir bir durum da değil. Brandenburg eyaletinde önümüzdeki haftalarda yapılacak seçimleri merakla bekliyorum. Orada SPD’nin halk arasında hâlâ önemli bir desteğe sahip olduğunu ve pazar günkü rakamların öngördüğünden daha fazla olduğunu göreceğimize inanıyorum. Almanya’da giderek daha fazla insanın belirsiz dönemlerde aşırı sağcı partilere yönelmesi, mevcut hükümetin halkın belirli kesimlerine güven verememesinden kaynaklanıyor. Göç konusu şu anda ana tema olarak öne çıkıyor. Bu durum, birçok insanın genel olarak ne kadar güvensiz olduğunu gösteriyor. Hükümetin bu alandaki attığı adımlar doğru yönde, ancak mesele bundan daha büyük.”

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‘HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Hükümetin özellikle enerji krizine karşı aldığı tedbirlerin önemine de dikkati çeken Karaahmetoğlu, şöyle devam etti: “Şansölye Scholz ve koalisyon, enerji fiyatlarını hızlı bir şekilde kontrol altına almayı başardı. 2.15 Euro’luk bir dizel fiyatını gördüğümdeki şaşkınlığımı hatırlıyorum. Yakın zamanda litresi 1.50 Euro’nun altında olan fiyatlar gördüm. Ayrıca bu hükümet, Angela Merkel döneminde kaçınılan ekonomik dönüşümü başlattı ve bu adımlar Almanya’nın gelecekteki başarısı açısından hayati önem taşıyor. ‘Trafik lambası’ koalisyonu yasama döneminin son yılında reform çalışmalarını sürdürmeli. Planlarımızın dörtte üçünü zaten uyguladık veya en azından yolunu açtık. Bu, daha önceki hükümetlerin çoğunun başaramadığı bir şeydir.”

Olaf Scholz’un doğru lider olduğunu belirten Karaahmetoğlu, hükümetin attığı adımların Almanya’nın gelecekteki başarısı için belirleyici olacağını söyledi. Mevcut zorlukların altını çizen Karaahmetoğlu, “Bu zor zamanların hepimizi ne kadar zorladığını anlasam da geri adım atıp şu soruyu dürüstçe yanıtlamamız gerekiyor: Bu zorlukları daha iyi bir şekilde hangi hükümet yönetebilirdi?” dedi. Karaahmetoğlu, hükümetin başarısının genel seçimlerden önce daha geniş kitlelere anlatılması gerektiğini savundu.