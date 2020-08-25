Artık ‘En İyi Kadın’, ‘En İyi Erkek’ olmayacak... Bundan sonra...
Dünyanın en çok seyirci çeken film festivali ‘Berlinale’, Kovid-19 salgınına takılmayacak. Bu yıl olduğu gibi 2021 yılında da festival gerçekleşecek. 21 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan festival için hazırlıklar sürerken ödül dağıtımıyla ilgili de yeni bir karar alındı. Bundan sonra ödüllerde cinsiyet ayrımı yapılmayacağını duyuran festival yönetimi, ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ kategorileri yerine ‘En İyi Oyuncu’ ve ‘En İyi Yardımcı Oyuncu’ dalında ödül verileceğini açıkladı.
BERLİNALE Film Festivali’nin Eş Başkanları Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian, yaptıkları ortak açıklamada ödül verirken neden cinsiyet ayrımı yapılmayacağını şu sözlerle duyurdu: “Oyunculuk alanındaki ödülleri artık cinsiyete göre ayırmamak film endüstrisinde cinsiyete duyarlı bir farkındalık için bir işaret olacaktır.” Cannes ve Venedik Film Festivalleri ile birlikte anılan Berlinale, dünyanın en önemli festivalleri arasında gösteriliyor. 2021’de yapılması planlanan festival sırasında çok ciddi önlemler de alınacak. Sinemalarda sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Şimdiye kadar festival programlarına 450 ila 600 arasında değişen sayıda film alınıyordu. Bu rakamın yarıya düşmesi bekleniyor. Filmlerin gösterim sayısı ise geçmiş yıllara göre artırılacak. Böylece aynı filmi çok sayıda kişi izleyebilecek. Berlinale’yi diğer önemli festivallerden ayıran en önemli özellik ise sadece sanatçılar ve film endüstrisinde faaliyet gösterenler katılmıyor. Festival büyük oranda sinemaseveri de çekiyor. Son festivalde gösterilen filmleri izleyenlerin sayısı 330 bini bulmuştu.
Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian
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