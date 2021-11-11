Artık doktorlarımız, mühendislerimiz de var

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ALMANYA’ya neden ve ne zaman geldiniz?

Nisan 1977’de geldim. Bursa’da kendi kliniğimde diş hekimi olarak çalışıyordum. Amacım, mesleki olarak bir uzmanlık alanında ihtisas yapmaktı. O yıllarda yurt dışında dört sene çalıştıktan sonra dönenlere tanınan mesleki aletleri gümrüksüz ithal etme izninden yararlanarak modern bir muayenehane açmaktı hedefim. Ancak, Türkiye’den gelen göçmenlerin birçoğu gibi planladığımız dört senenin arkasına bir dört daha ekleyerek 44 seneyi doldurduk. O günün şartlarında savaştan çıkalı 20 yıldan biraz fazla olmasına rağmen, Almanya farklı alanlarda teknolojik olarak dünyanın birçok ülkesinden çok daha öndeydi. Bizim alışık olmadığımız biraz fazla (!) düzenli bir ülke olarak buldum Almanya’yı.