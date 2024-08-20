‘Artık bu topluma aitsiniz’

BREMEN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 10:44
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Alman vatandaşlığına geçenlere yeni kimliklerinin verilmesi için Bremen’de düzenlenen törene katılan Şansölye Olaf Scholz, daha fazla göçmen kökenlinin Alman vatandaşı olmasını istediklerini söyledi.
ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Bremen’de Alman vatandaşlığına geçenlere Alman kimliklerinin verilmesi için düzenlenen törende, “Zaten önceden de bu toplumun bir parçası olan sizlerle ülkemizi birlikte şekillendireceğiz” dedi. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin çifte vatandaşlık yolunu açan Modern Vatandaşlık Yasası’nın 26 Haziran 2024 tarihinde hayata geçirilmesiyle Alman vatandaşlığına geçme başvurularının arttığını belirtirken, “Kim burada uzun süre yaşarsa, kim demokrasiye değer verip saygı gösterirse Alman vatandaşı olabilmeli” dedi. ‘Vatandaşlık şenliği’ adı altında düzenlenen bu tür törenlere ilk kez katılan Şansölye Scholz, “Sizlerin ülkemize, Almanya’ya katkılarının kabullenilmesini ve saygı duyulmasını arzu ediyorum” derken, Alman kimliklerini alan “yeni vatandaşlara” şöyle seslendi: “Sizler zaten geçmiş yıllarda da bu toplumun bir parçasıydınız, refahımız için önemli katkılarda bulundunuz. Ama artık bu topluma ait oldunuz. Artık hiçbir soru işareti olmadan Alman vatandaşısınız.”
‘DEMOKRASİMİZ KALICI’Bremen Belediyesi
’nde düzenlenen etkinlikte Suriye, Gine, Kolombiya, Ürdün, Ghana, Meksika, Rusya ve Ukrayna kökenli 11 ‘yeni Alman vatandaşı’na kimlikleri verilirken, Şansölye Scholz, Almanya’da ırkçılık, antisemitizm ve insan düşmanı yaklaşımların aşılamadığına da dikkat çekti. “Almanya’da hâlâ göçmen kökenlileri sürgüne göndermek isteyen aktörler var” dedi. Ancak “Şunu çok açık bir şekilde söylemek isterim: Bizim hukuk devletimiz güçlü, demokrasimiz kalıcıdır” görüşünü de vurguladı ve bunların üstesinden gelineceğini söyledi. Başbakan Scholz ayrıca, Almanya’nın ‘başarılı bir göç ülkesi’ olma imkânlarına ve şansına sahip olduğunu da dile getirdi. Dünyaya açık bir ülke olarak Almanya’nın gelecekte de başarılı olabilmek ve ekonomik alanda daha fazla gelişebilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunun da altını çizerken, “Bu alanda katkıda bulunacaklara, çaba göstereceklere kapılarımız açık. Almanya’ya hoş geldiler” dedi.