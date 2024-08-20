‘Artık bu topluma aitsiniz’

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Bremen’de Alman vatandaşlığına geçenlere Alman kimliklerinin verilmesi için düzenlenen törende, “Zaten önceden de bu toplumun bir parçası olan sizlerle ülkemizi birlikte şekillendireceğiz” dedi. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin çifte vatandaşlık yolunu açan Modern Vatandaşlık Yasası’nın 26 Haziran 2024 tarihinde hayata geçirilmesiyle Alman vatandaşlığına geçme başvurularının arttığını belirtirken, “Kim burada uzun süre yaşarsa, kim demokrasiye değer verip saygı gösterirse Alman vatandaşı olabilmeli” dedi. ‘Vatandaşlık şenliği’ adı altında düzenlenen bu tür törenlere ilk kez katılan Şansölye Scholz, “Sizlerin ülkemize, Almanya’ya katkılarının kabullenilmesini ve saygı duyulmasını arzu ediyorum” derken, Alman kimliklerini alan “yeni vatandaşlara” şöyle seslendi: “Sizler zaten geçmiş yıllarda da bu toplumun bir parçasıydınız, refahımız için önemli katkılarda bulundunuz. Ama artık bu topluma ait oldunuz. Artık hiçbir soru işareti olmadan Alman vatandaşısınız.”