Artan Rus düşmanlığına karşı, Rus Büyükelçi tedbir alınmasını istedi

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RUS Büyükelçiliği son üç gün içinde Almanya’daki yüzlerce Rus vatandaşın tehdit ve nefret mektuplarından şikâyet ettiğini, Rus plakalı araçlara zarar verildiği, küfür, hakaret, mobbing ve fiziksel saldırıların olduğunu bildirdi ve Alman Dışişleri’nden tedbir alınmasını istedi. Geçen hafta Federal İçişileri Bakanı Nancy Faeser ile Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da savaşın Almanya’daki Ruslar ve Ukraynalılar üzerinden yürütülmemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuşlardı. Ancak hakaret ve Rusya plakalı araçlara yönelik fiziki saldırılardan sonra Rusya Büyükelçiliği harekete geçti.

BAERBOCK DA UYARDI

Rusya’nın Berlin Büyükelçi Sergey Nechayev, Federal Dışişleri Bakanlığı’na nota göndererek, eyaletlere, belediyelere, resmi dairelere bu ayrımcılığa son vermeleri için hükümetin güçlü bir sinyal vermesini istedi. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, Twitter’da yaptığı paylaşımda Rus veya Belarus vatandaşlarına yönelik düşmanlıklar konusunda uyardı. Baerbock, “Ukrayna’daki savaş, Putin’in savaşıdır. Almanya’daki Belarus ve Ruslar’a düşmanlık besleyenler, sadece bizim vatandaşlarımıza değil, aynı zamanda birlikte yaşamımızın temel prensiplerine saldırıyor“ dedi.

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ARD televizyonunda yayınlanan Magazin Report Mainz tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya genelindeki İçişleri Bakanlıkları ve polis merkezleri tarafından, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden itibaren, Rusça konuşan insanlara karşı tekil saldırılar, Rus dükkânlarına, işletmelerine karşı maddi zarar dahil olmak üzere çeşitli saldırılar kaydedildi. Yaklaşık yedi yıldan beri Berlin’de yaşayan Rus gazeteci Mikhail Kalüzhski de, Almanya’da yaşayan Ruslar arasında Putin’i eleştiren ve onun çizgisinde olmayan Rusların sayısı hiç de az olmadığına dikkat çekti. Kendilerinin de oğluyla birlikte Kiev’den kaçan bir Ukraynalı arkadaşlarını misafir ettiklerini ifade eden gazeteci, savaşın kendisini de çok meşgul ettiğini, Ukrayna’dan kaçanlar olduğu gibi, Putin imparatorluğundan da kaçmak isteyenler olduğunu ama hiç uçuş olmadığı için karayoluyla İstanbul veya Dubai üzerinden veya Baltıklar üzerinden seyahat edebildiklerini söyledi.

ALMANYA’DA 2.2 MİLYON İNSAN RUSÇA KONUŞUYOR

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, savaştan önce Almanya’da 235 bin Rus, 135 bin Ukrayna vatandaşı yaşıyordu. İstatistiklere göre Almanya’da 2020’de 298 bin Alman-Rus çifte vatandaşı ve 24 bin de hem Alman hem de Ukrayna vatandaşlığına sahip kişi vardı. Bununla birlikte, Rusça konuşan göçmenlerin sayısı çok daha fazla; göç uzmanları bunu yaklaşık 2.2 milyon olarak tahmin ediyor.