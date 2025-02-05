Arşivler ortaya çıktı! 15 bin Yahudi Papa’dan yardım istemiş

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Münster Üniversitesi’nden kilise tarihçisi Hubert Wolf ve ekibinin Vatikan arşivlerinde yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan mektupların, sadece yaklaşık bini Papa XII. Pius’a ulaşabilmiş. Geri kalanı ise Vatikan görevlileri tarafından işlenmiş veya arşivlenmiş. 1939-1958 yılları arasında Papalık yapan XII. Pius’un Nazi dönemindeki rolü hâlâ tartışmalara neden oluyor. 2020’den bu yana Vatikan arşivlerine erişim sağlayan Wolf, ‘Den Papst um Hilfe bitten’ (Papa’dan Yardım İstemek) başlıklı projesi kapsamında elde edilen bulguları değerlendirirken, “Vatikanın birçok durumda Yahudilere yardım etmeye çalıştığı izlenimini edindim” dedi. Ancak net bir rakam vermekten kaçındı. Wolf, Pius’un çevresindeki çalışanlara bağımlı olduğunu ve bu kişiler arasında Yahudi dostları kadar Yahudi karşıtı kişilerin de bulunduğunu belirtti. Papa XII. Pius’un ‘ırk temelli bir antisemit’ olmadığını ifade eden Wolf, soykırıma sessiz kaldığı eleştirilerinin 1960’lı yıllardan itibaren gündeme geldiğini söyledi.

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864 ALMANCA MEKTUP GİZLİ TUTULMUŞ

Araştırmaya göre, Nazi döneminde Avrupa’nın dört bir yanından toplamda 15 bin Yahudi Papa’dan yardım istemiş. Bu mektuplar 17 bin 400 sayfadan oluşuyor ve binden fazla kutuda, altı farklı arşivde saklanmış. Mektuplarda, soykırıma karsı çıkılması, pasaport, vize, maddi yardım talepleri ve kaybolan aile bireylerinin bulunmasına yönelik istekler yer alıyor. Özellikle 864 mektubun Almanca yazıldığı ve bunların çoğunun Papa’nın o dönemde gizli tutulan özel arşivinde bulunduğu belirtildi.