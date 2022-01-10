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HABERLERAvrupa Haberleri

Arsenal, ‘şiddete karşı’ bembeyaz

#Arsenal#LONDRA#Nottingham Forest
Arsenal, ‘şiddete karşı’ bembeyaz

Londra’da çok sayıda Türk taraftara sahip olan Arsenal, Nottingham Forest ile oynadığı Federasyon Kupası maçına, bıçakla işlenen şiddet suçlarına dikkati çekmek için beyaz formayla çıktı.

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ARSENAL, özellikle gençler arasında yaygın görülen bıçakla işlenen şiddet suçlarıyla mücadele için Adidas’la yaptığı ‘No more Red’ (Artık Kırmızı Yok) adlı kampanya kapsamında, kendi evinde giydiği geleneksel kırmızı formayla maça çıkmadı. Londra’da geçen yıl 20 yaşın altında 30 genç cinayete kurban gitti. Arsenal Toplumla İlişkiler Birimi Başkanı Freddie Hudson “Gençlerimizin, bugünün dünyasında büyürken birçok baskıyla karşılaştığını biliyoruz ve olumsuz etkilerin baskılarından korunmaları gerekiyor” dedi.

Arsenal, ‘şiddete karşı’ bembeyaz
OKUL SONRASI SAATLERE DİKKAT
Öte yandan Arsenal’in inisiyatifiyle kentin çeşitli yerlerinde yeni futbol sahaları da yapılacak ve ihtiyaç duyulan tesislerde ise tadilat yapılacak. İnisiyatife aralarında oyuncu ve şarkıcı Idris Elba’nın da bulunduğu birçok önemli isim de destek veriyor.
Arsenal, ‘şiddete karşı’ bembeyaz
İdris Elba “Gençlerin yaşamında özellikle okuldan çıkması ve evlerinde aileleriyle oturması arasında sıklıkla bir boşluk var, yapacak bir şey olmaması durumu var. Bu da kolaylıkla tehlikeli bir duruma dönüşebilir. Bu okul sonrası saatler için seçenek olmazsa çeteleşmeyi görürüz. Gençler için bu seçenekleri yaratalım” dedi.
Arsenal, ‘şiddete karşı’ bembeyaz
Arsenal, Nottingham Forest’le dün akşam oynadığı maçı Lewis Grabban’ın 83’üncü dakikadaki golüyle 1-0 kaybetti.
Arsenal, ‘şiddete karşı’ bembeyaz

 

 

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#Arsenal#LONDRA#Nottingham Forest

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