Arsenal, ‘şiddete karşı’ bembeyaz

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ARSENAL, özellikle gençler arasında yaygın görülen bıçakla işlenen şiddet suçlarıyla mücadele için Adidas’la yaptığı ‘No more Red’ (Artık Kırmızı Yok) adlı kampanya kapsamında, kendi evinde giydiği geleneksel kırmızı formayla maça çıkmadı. Londra’da geçen yıl 20 yaşın altında 30 genç cinayete kurban gitti. Arsenal Toplumla İlişkiler Birimi Başkanı Freddie Hudson “Gençlerimizin, bugünün dünyasında büyürken birçok baskıyla karşılaştığını biliyoruz ve olumsuz etkilerin baskılarından korunmaları gerekiyor” dedi.