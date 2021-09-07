Arsasından geçen yolu kapattı...

ALMANYA’da yaşayan Türkiye kökenli Züleyha Schumacher, 2012’de Konya’nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesinde 16 bin 670 metrekarelik bir arsayı yatırım için satın aldı. O dönemde aldığı arsayı incelemeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından avukatı Tevfik Buğdaycı aracılığıyla 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi. Schumacher, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi’nin arsasının bulunduğu bölüme ‘Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Yolun kapatıldığını gören sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı. Schumacher’in avukatı Tevfik Buğdaycı, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine, yolun özel mülklerinden geçen bölümü kapattıklarını söyledi: ‘KİRA BEDELİ İÇİN DAVA AÇTIK’

“Almanya’da oturan müvekkilim, 2012’de buradaki yolu görmeden yatırım amaçlı arsayı satın almış. Müvekkilim bana vekalet gönderdi, gayrimenkulün durumunu tespit için. Mahkeme kararıyla tespit yaptırdım. Yaptırdığım tespitte 12-13 bin metrekarenin 3 gidiş, 3 geliş yol olduğu ortaya çıktı. Bu tespit üzerine Büyükşehir Belediyesi’yle, görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık. Bunun üzerine Valiliğe dilekçe yazdım, mülkiyet hakkı kutsal. Bizim müvekkilimizin gayrimenkulü kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. Bu işi çözemeyince davalı idareler şunu bekliyor, kamulaştırma davası açmasını bekliyor. Kendisi kamulaştırmıyor. Dava açınca, bu dava 6 yıl sürecek, icraya koymanız da mümkün değil. Müvekkilimle görüştüm. Müvekkilim, ‘Yolu kapat ve bizim sınırlarımıza tel çek’ dedi. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Kutsal mülkiyet hakkımızı korumak için yolu kapatıp, koruma önlemleri aldık.”

‘BELEDİYENİN YAPTIĞI HUKUKA AYKIRIDIR’

“‘Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır’ yazılı tabela koyduk. Burası özel mülk. Özel mülk kamulaştırmadan kullanamaz. Belediye isterse, hemen kamulaştırır. Biz de isteriz. Kamulaştırsın, paramızı versin. Belediye, ‘Para vermem’ diyor. Kamulaştırmam diyor. Ama kullanacağım diyor. Böyle bir şey olamaz. Sizin evinize adamın biri gelse, 3 oda 1 salon olan evinizin bir odasına ben oturacağım dese, oturun mu diyeceğiz? O yüzden belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır.”

SAVCILIK KARARIYLA AÇILDI

Kapatılan yol, Cumhuriyet Savcılığı’nın aldığı karar doğrultusunda yeniden ulaşıma açıldı. Schumacher’in avukatı Tevfik Buğdaycı, “Özel mülkümüz nedeniyle yasal hakkımızı kullanıp arsanın ortasından geçen yolu kapatmıştık. Ancak nöbetçi savcı, polise talimat verip yolu yeniden açtırdı. Savcının böyle bir yetkisi yok. O nedenle de savcı ve polisler hakkında şikâyette bulunacağız” dedi.