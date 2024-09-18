Arnold Schwarzenegger’e fahri doktora!

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SCHWARZENEGGER, tıklım tıklım dolu salonda, genç öğrencilerin arasında sahneye çıkarak, Berlin’den aldığı bu onuru memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. Törene katılan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Schwarzenegger’e övgüler yağdırdı. Habeck, Schwarzenegger’i bir rol model olarak nitelendirerek, onun dürüstlüğünü ve uzlaşma yeteneğini vurguladı. Özellikle Schwarzenegger’in Kaliforniya Valisi olarak yenilenebilir enerjiye verdiği desteğin ideolojik değil, doğru olanı yapma arzusundan kaynaklandığını belirtti.



Schwarzenegger ise kendisini en çok mutlu eden şeyin kazandığı başarılar değil, başkalarına yardım etmek olduğunu ifade etti. “Be useful” (Faydalı olun) sözünü yaşam felsefesi haline getirdiğini söyleyen Schwarzenegger, bu anlayışıyla insanlara ilham vermeye devam ediyor. Yeşillerli siyasetçi Robert Habeck, törenin bitiminde Schwarzenegger’in bu sözü beğendiğini berlirterek, “Gelecek yılki kampanyam için harika bir slogan olur” dedi.