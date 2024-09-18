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Arnold Schwarzenegger’e fahri doktora!

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#Almanya#Arnold Schwarzenegger#AVRUPADAN HABERLER
Arnold Schwarzenegger’e fahri doktora
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 10:00

Dünyaca ünlü vücut geliştirmeci ve oyuncu Arnold Schwarzenegger, bu kez farklı bir başarıyla gündemde. 77 yaşındaki eski Kaliforniya Valisi, Berlin’deki özel Hertie Okulu’nda düzenlenen bir törende, iklim değişikliği ve sivil toplum için gösterdiği çabalar nedeniyle fahri doktora unvanına layık görüldü.

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SCHWARZENEGGER, tıklım tıklım dolu salonda, genç öğrencilerin arasında sahneye çıkarak, Berlin’den aldığı bu onuru memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. Törene katılan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Schwarzenegger’e övgüler yağdırdı. Habeck, Schwarzenegger’i bir rol model olarak nitelendirerek, onun dürüstlüğünü ve uzlaşma yeteneğini vurguladı. Özellikle Schwarzenegger’in Kaliforniya Valisi olarak yenilenebilir enerjiye verdiği desteğin ideolojik değil, doğru olanı yapma arzusundan kaynaklandığını belirtti.

Arnold Schwarzenegger’e fahri doktora
‘FAYDALI OLUN’

Schwarzenegger ise kendisini en çok mutlu eden şeyin kazandığı başarılar değil, başkalarına yardım etmek olduğunu ifade etti. “Be useful” (Faydalı olun) sözünü yaşam felsefesi haline getirdiğini söyleyen Schwarzenegger, bu anlayışıyla insanlara ilham vermeye devam ediyor. Yeşillerli siyasetçi Robert Habeck, törenin bitiminde Schwarzenegger’in bu sözü beğendiğini berlirterek, “Gelecek yılki kampanyam için harika bir slogan olur” dedi.

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#Almanya#Arnold Schwarzenegger#AVRUPADAN HABERLER

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