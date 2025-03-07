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Arnhem’deki yangınlar halkı tedirgin etti

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#Hollanda#Yangın#AVRUPADAN HABERLER
Arnhem’deki yangınlar halkı tedirgin etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 11:04

Hollanda’nın Arnhem şehrinde iki gün içerisinde meydana gelen yangınlar halkı tedirgin etti.

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Arnhem sanayii bölgesinde Dr.C. Lelyweg Caddesi’nde yatak ve koltuk imalatı yapan bir Türk’ün iş yerinde çarşamba günü sabaha karşı 02.00–03.00 saatleri arasında çıkan yangın yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Bu iş yerinin yakınında Shell yakıt depolarının bulunması tehlikeyi artırırken, yangının buraya sıçramaması için Arnhem ve çevresindeki itfaiyeler yoğun çaba harcadı. Yoğun çalışmalar sayesinde korkulan olmadı. Yine Arnhem şehrinin, mağazaların ve alışveriş merkezinin bulunduğu Jansstraat’da perşembe günü sabaha karşı 04.00 sıralarında çıkan yangında 5 mağaza yandı, bazı tarihi binalar da yangın nedeniyle hasar gördü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları öğlen saat 12.00’ye kadar devam etti. Yangının olduğu bölgede gaz boruları kapatıldı, elektrikler kesildi. Janstraat üzerindeki yanan bazı eski binalarda Asbbest çıkması nedeniyle, buraya yakın caddeler trafiğe kapatıldı. Yangınların nedeni hakkında bilgi verilmezken, polis ve itfaiye ekipleri iki olayı da soruşturuyor.

Arnhem’deki yangınlar halkı tedirgin etti

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Arnhem’deki yangınlar halkı tedirgin etti

Arnhem’deki yangınlar halkı tedirgin etti

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#Hollanda#Yangın#AVRUPADAN HABERLER

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