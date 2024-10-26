Arnavutluk’ta bir sığınmacı köyü

Haberin Devamı

AMA aradan çok geçmedi... İtalya’da ‘post faşist’ İtalya’nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni, aşırı sağcı Lig ve sağ popülist Haydi İtalya ile 22 Ekim 2022’de ortaklık edip iktidara geldikten sonra, Arnavutluk’ta bir ‘sığınmacı merkezi’, ‘sığınmacı köyü’ oluşturulması için Edi Rama’yı ikna etti.

Nitekim İtalya 850 milyon Euro yatırım yaparak Arnavutluk’un daha ziyade emeklilerin yaşadığı tatil beldesi Shengjin yakınlarındaki Gjader’de, sığınma başvurularının İtalyan personel tarafından değerlendirileceği bir ‘sığınmacı köyü’ inşa etti.

Her birinde 4 kişinin kalacağı alt-üst ranzalı metal yatakların bulunduğu konteynerler yerleştirildi.

İlk etapta 880 sığınmacının kalabileceği konteynerler yan yana dizildi.

Hatta 20 kişilik bir cezaevi bölümü bile ayrıldı.

Ve geçen hafta derme çatma gemilerle İtalya’ya ulaşan 7 Bangladeşli ile 5 Mısır vatandaşı gemilere bindirilerek Arnavutluk’taki ‘sığınmacı köyüne’ gönderildi.

Haberin Devamı

MELONI YARGIÇLARA REST ÇEKTİ

Bu bir ilkti...

Devreye Roma Mahkemesi girdi.

Bangladeş’in de Mısır’ın da ‘güvenli ülke olmadığı’ görüşünde birleşen Romalı yargıçlar, sonradan sınır dışı edileceği tehlikesi görüldüğü için sığınma başvuru işlemlerinin Arnavutluk’ta yapılmasının yasal olmadığına karar verdiler.

Bunun üzerine 12 sığınmacı İtalyan Sahil Güvenlik gemisine bindirilerek İtalya’ya geri getirildi.

‘Sığınmacı köyü’ iki gün sonra yine boş kaldı.

Ama Giorgia Meloni ısrarlıydı.

Hafta başında Bakanlar Kurulu’nu toplayıp, 19 ülkeden oluşan yeni bir ‘güvenli ülkeler listesi’ içeren kararnameyi devreye soktu.

Yani bir yerde “Yasaklar delinmek için vardır” dedi.

Romalı yargıçlara “Sizin kararınız benim için yok hükmündedir” diyerek adeta rest çekti.

Hem de bu 19 ülkeden 12’si AB’nin değerlendirmesine göre ‘tam güvenli değil’ listesinde yer aldığı halde.