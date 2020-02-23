Arkadaşları “Üşütük” diyormuş!

KADINLARLA kalıcı bir ilişki kuramayan saldırgan, 2000 yılında işletme okumak için Bayreuth’a bir sevgili bulma umuduyla gidiyor. Sözde manifestosunda bundan da bahseden terörist, “Orada ilginç bir kadınla tanışacağım umudu içindeydim” diye yazıyor. Sınıf arkadaşlarının lise anı defterinde onun hakkındaki notları da teröristin karakteri hakkında önemli ipuçları veriyor. Bu notlarda, “Mezunların en üşütüğü”, “Çok yükseklerde uçan biri”, “İçeriksiz konuşuyor”, “Sevimlilikle hiper agresiflik arasında gidip geliyor” yazıyor. Okulda da hiç arkadaş edinemeyen ırkçı, öğrenciler arasında “Freak” (üşütük) lakabıyla tanınıyor.

Hep karanlık, kendisini gizli servislerin takip ettiği biri gibi gösteren terörist, sevgili bulmasını da bu gizli güçlerin engellediğine inanıyordu. Her konuyu en ince ayrıntısına kadar düşünen biri olarak tanınan babasının kanatları altında yaşayan saldırgan, 2013’te silah ruhsatı için başvuruyor. Ruhsat başvurusundaki bedensel ve zihinsel engel sorusuna “Hayır” işareti koyan saldırgan için doktor raporu getirmesine ihtiyaç duyulmuyor ve başvurusu kabul ediliyor.

Nisan 2017’de silah ruhsatına, Sig Sauer marka silahı, Ekim 2018’de ise 9 mm çapında Luger silahı kaydediyor. Silah kontrol dairesi en son geçtiğimiz ağustos ayında silah kontrolü yapıyor ve herhangi bir tuhaflık görmüyor. Saldırgan, son olarak 6 Kasım 2019’da Federal savcılığa ‘belirsiz bir gizli servise karşı suç duyurusu’ yapıyor. Federal Savcılık suç duyurusunu soruşturma ihtiyacı duymuyor ve yazıda aşırı sağ ya da ırkçı bir ifade de bulmuyor.