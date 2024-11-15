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‘Arkadaşı görmeseydi daha kötü şeyler olabilirdi’

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#Almanya#Okulda Saldırı#Ayşegül Ç.
‘Arkadaşı görmeseydi daha kötü şeyler olabilirdi’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 12:11

Almanya’nın Duisburg kentinde okulun tuvaletinde saldırıya uğrayan ve şu anda tedavisi devam eden 9 yaşındaki Ayşegül Ç.’nin babası Gürcan Ç., kızının yaşadığı korkunç olayı AA muhabirine anlattı.

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“İLKOKUL üçüncü sınıfa giden kızım öğleden sonra ek ders sırasında tuvalete gidiyor. Tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken 15-16 yaşlarındaki bu şahsı görüyor. Bu şahıs kızımın boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Şahıs üzeri açık kabine tırmanınca kızım kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve saldırgan kızımı öldüresiye dövüyor. Saldırı esnasında tesadüfen tuvalete gelen bir arkadaşı görmese daha kötü şeyler olabilirdi. Olayı gören çocuk orada yardım çığlıkları atınca şahıs kaçıyor. Bize haber verdiler ve okula gittiğimizde kızımızı o halde gördük. Orada çok sayıda öğretmen olduğu halde bir ambulans dahi çağırmamışlar. Ambulansı kendimiz çağırdık. Polise haber vermişler ama polis okula 300 metre uzakta olmasına rağmen hâlâ gelmemişti. Sitemli şekilde tekrar polisi aradığımızda sallana sallana 2 polis geldi. Parmak izi dahi almadılar. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırdık. Çok şükür Ayşegül’ün sağlık durumu iyiye gidiyor. Kızım saldırganı fotoğraflardan teşhis etti. Saldırganın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.”

 

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#Almanya#Okulda Saldırı#Ayşegül Ç.

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