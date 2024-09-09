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Arkadaş şakası hastanelik etti

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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER
Arkadaş şakası hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 12:39

Edirne’de kaldırımda arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada aniden caddeye çıkan çocuğa arabanın çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İDDİAYA göre; Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi’nde kaldırımda yürürken arkadaşlarıyla şakalaşan 18 yaşından küçük İbrahim E.A. aniden caddeye fırladı. O esnada caddede seyreden gurbetçi aileye ait Hollanda plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralı çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde İbrahim E.A.’nın kaldırımda yürürken aniden karşısına arkadaşının çıktığı ve kendisini kovaladığı görülüyor. Arkadaşından kaçarken caddeye fırlayan İbrahim’e otomobilin çarpması kameraya yansıyor.

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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER

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