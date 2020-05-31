Amerika’da polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden siyahi George Floyd’la ilgili protestolar büyüyor. Minneapolis’te polisle defalarca karşı karşıya gelen ırkçılık karşıtı protestocuların ardından eyalet yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Floyd’un yakın arkadaşı olan NBA’de şampiyonluk yaşamış eski basketbolcu Stephen Jackson, hayatını kaybeden arkadaşı için adalet istedi. Jackson, “Bugün buradayım çünkü ikizim gibi olan Floyd’un karakterini yok edemezler. Polisler yanlış bir şey yaptıklarını bildiklerinde çoğu zaman bu yaptıklarını ört bas ederler. İşin arka planını anlatarak yedikleri b**u haklı çıkarmaya çalışırlar” diye konuştu.

Jackson sözlerine şöyle devam etti: “Ne zaman cinayet haklı çıkarabilir bir davranış oldu? Öldürülen siyahi biri olduğunda. O adamın dizi benim kardeşimin boynunda, yüzündeki sırıtmayla onun canını alırken bana polisin korunmadığını söyleyemezsiniz. Doğru olan her neyse onun yanında duruyorum ve kardeşim için adalet istiyorum.”

42 yaşındaki Jackson, 14 senelik NBA kariyerinde San Antonio Spurs ile bir kez, 2003 senesinde, şampiyonluk yaşamıştı. Eski basketbolcu, Houston’da Floyd ile birlikte kardeş gibi büyümüştü. 46 yaşındaki Floyd, geçtiğimiz günler beyaz polis memuru Derek Chauvin’in uyguladığı şiddet sonucunda hastaneye kaldırılmasına karşın kurtarılamadı.

Floyd’un Chauvin tarafından boynunun sıkıldığı anlarda “Nefes alamıyorum” sözleri bir telefon aracılığıyla kaydedilince, Amerika’daki beyaz polis şiddeti tüm dünyanın gözleri önüne serildi.

Jackson yaptığı açıklamayla olaya tepki gösteren LeBron James, Colin Kaepernick ve Lisa Leslie gibi sporculara katılmış oldu.