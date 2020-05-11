Arılar kışı çıkaramıyor

ARILAR üzerinde yaptığı araştırmalarla tanınan Christoph Otten, “Aralık ayında hava sıcaklarının ortalamanın üzerinde olması arıların üzerindeki olumsuz etkinin azalmasını sağlamış olabilir. Soğuk havaların dışında arıların ölmesinin en önemli nedenlerinden biri de parazitler” dedi. Almanya genelinde yapılan bir ankete göre arıcılıkla uğraşan 10 bin kişiden yarısının, en az bir petek arısının yok olduğu ortaya çıktı. Arı ölümlerinin yıllık yarattığı maliyet ise 30 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

Almanya’da en çok bal arısı ölümlerinin gerçekleştiği eyaletlerin başında Bremen, Hamburg ve Mecklenburg Vorpommern geliyor. Almanya’da arıcılıkla uğraşanların sayısı yüz bini buluyor. Ülkedeki petek sayısı ise yaklaşık bir milyon. Almanya’da arıcıların büyük bölümü hobi olarak bu işi yaparken, profesyonel arıcıların oranı ise yüzde bir olarak tahmin ediliyor.