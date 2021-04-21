Arif Taşdelen’in babasına son görev

TEDAVİ gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Taşdelen’in Bayreuth DİTİB Camisi’nde kılınan cenaze namazına, eşi, çocukları milletvekili Arif Taşdelen, Belediye Meclis üyesi Halil Taşdelen, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Başkonsolos yardımcısı Selçuk Eke, Din Hizmetler Ataşesi Fuat Gökçebay, Bayreuth DİTİB Camisi Başkanı Ali Taş, Nürnberg ve Bayreuth’un önde gelen akademisyenleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle birlikte çok sayıda kişi katıldı.

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Korona kurallarına uygun yapılan cenaze namazını Bayreuth DİTİB Cami Hocası Mustafa Memetan ve Nürnberg DİTİB Cami Hocası Kenan Durmuş kıldırdı. Ahmet Taşdelen’in cenazesi İstanbul’a götürülerek, Taşdelen aile mezarlığında toprağa verilecek. Cenaze namazında kısa bir konuşma yapan milletkelili Arif Taşdelen, cenaze törenine katılan başta Başkonsolosumuz Serdar Deniz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek “Hakkınızı helal edin” dedi.