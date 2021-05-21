Arif Taşdelen’e yeni bir görev daha

ARİF Taşdelen, kısa bir süre önce Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Bavyera teşkilatının dijital ortamda yapılan 72. Genel Kurulu’nda büyük bir oy çoğunluğu ile parti sekreterliğine seçilmişti. Meclis Grup Başkanlığı’na ise, Florian Von Brunn getirildi. Arif Taşdelen, grup başkan yardımcılığına seçilen 3 vekilden biri oldu. SPD Bavyera Eyalet Meclis grubunda 2018’den bu yana başkanlık yapan Horst Arnold son seçimde Münihli Von Brunn’a karşı kaybetti. Arif Taşdelen bilindiği gibi 2 dönemdir SPD Bavyera milletvekili olarak görevini sürdürüyor. Taşdelen yeni görevi için “Bu görev beraberinde sorumluluk getirdi ve beni çok heyecanlandırdı” dedi. Arif Taşdelen, yayınladığı mesaja kendisine güvenenlere teşekkür etti. SİYASET HAYATI

Taşdelen, siyasi kariyerine Nürnberg’de SPD ile başladı. Partiye 1998’de katıldı. 2000 yılında Nürnberg-Mogeldorf yerel derneğinin başkanı oldu ve 2005-2013 yılları arasında Nürnberg belediye meclisi üyesi olarak görev aldı. 2011’de Bayern SPD eyalet kurulu üyeliğine seçildi. 15 Eylül 2013 tarihinde Bavyera eyalet parlamentosunda Nürnberg-Kuzey seçim bölgesi için aday seçildi ve Türkiye kökenli ilk milletvekili oldu. Taşdelen, Temmuz 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında, Bavyera eyalet parlamentosunun ‘Bavyera’da entegrasyonu aktif bir şekilde şekillendiren ve yönlendiren’ çalışma komisyonunun başkanlığını yaptı. Komisyonun amacı, Bavyera’da başarılı bir entegrasyon politikası için kapsamlı bir konsept hazırlamaktı.