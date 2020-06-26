Arif Taşdelen’den yükselen ırkçılığa karşı önerge

ARİF Taşdelen, “Irkçılıkla başa çıkmak için, genel bir konsepte ihtiyacımız var. Her ırksal güdümleme eylemi insan onuruna bir saldırıdır” dedi. Milletvekili Arif Taşdelen, endişenin aciliyetine dikkat çekti ve “Almanya’da bildirilen ırk ayrımcılığı vakaları artıyor. Gözümüzü kapatamayız. Sorunu göz kırpma olmadan çözebilecek birine ihtiyacımız var. Tüm insanlar için aynı hakları garanti etmemizi sağlamanın tek yolu budur” dedi. Arif Taşdelen önergesinde, ırkçılıkla mücadele temsilcisinin, eyalet parlamentosu tarafından seçilmesini ve eyalet parlamentosunda bir ofis açılmasını dile getirdi.