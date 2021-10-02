ARD’den göçün 60’ıncı yılına ‘Çifte Vatan’ belgeseli

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ALMANYA’dan Türkiye’ye göç eden 40 yaşındaki Dilşad Budak-Sarıoğlu ve 57 yasındaki Haydar Zorlu’nun hikâyesinin anlatıldığı röportaj, bu sabaha karşı 04.15’te ise ARD televizyonunda yayınlanacak. Röportaj belgeselde, Almanya’da büyüyen iki oyuncunun Türkiye’deki yaşamları ve Türk-Alman kimlik çatışmaları üzerine düşünceleri ele alınıyor. Belgesel formatındaki röportajı ARD İstanbul temsilcisi Oliver Mayer-Rüth hazırladı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde büyüyen Dilşad Budak-Sarıoğlu, belgeselde, Almanya’daki öğretmeninin yabancı olduğu için kendisinin liseye gitmesini engellemeye çalışmasını anlatıyor. Evlendikten sonra Türkiye’ye yerleşen Dilşad, Türkiye’ye döndükten sonra ise ne kadar ‘Almanlaştığını’ fark ettiğini belirtiyor. Göçün 60’ıncı yılını iki farklı insan hikâyesiyle ve farklı bir bakış açısıyla anlatan belgesel, ARD’nin ‘Weltspiegel röportajları’ programında online sayfasında izlenebilir. BERLİN / Fotoğraf: ARD