Arda Turan’dan Türkgücü'ne destek

Geçen hafta da ligin lider takımı Dresden’i yenen Almanya’daki Türklerin takımı Türkgücü, ligdeki galibiyetlerine devam ederken, puan durumunda 4. sırada yer alıyor. Salı günü Spvgg Unterhaching takımı ile erteleme maçından da 3 puan ile ayrılırsa 2.olma şansı çok yüksek. Türkgücü Münih kulübünde yeni bir hazırlık yapılıyor. Kulüp basın bürosundan yapılan açıklamada, 2.lig için lisans başvurusu hazırlıklarının devam ettiği belirtilirken, “kural gereği bu başvuru belirli bir sürede yapılmaz ise, şampiyon bile olsanız bir üst ligde oynama şansı yok. Bunun için uzmanlardan yardım alıyoruz. Buda yetmiyor ve başvurunuza şartlar uygundur diye onay verilmesi gerekiyor” denildi. Son 2-0 kazanılan maç sonrası, Galatasaraylı ünlü futbolcu Arda Turan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Münih Türkgücü’ne destek çağrısı yaparken, “dördde dört oldu inşallah salı günü beşte beş olur” dedi.