ARD ile ZDF, Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

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ARD ile ZDF, eyaletlerin kendi aralarında şu anda aylık 18.36 Euro olan radyo ve televizyon harçlarının 18.94 Euro’ya yükseltilmesi konusunda uzlaşmaya varamaması üzerine, Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı. ARD Genel Müdürü Kai Gniffke ile ZDF Genel Müdürü Norbert Himmler, bağımsız haberciliğin sürdürülebilmesi için bağımsız finansmana ihtiyaç duyulduğunu, radyo ve televizyon harçlarının yükseltilmesinin kaçınılmaz olduğunu söylediler. Ancak bu yöndeki görüşmelerin 2024 yılının başlarından beri devam ettiğini hatırlatan Gniffke ile Himmler, eyaletlerin kendi aralarında anlaşamaması nedeniyle Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı almak zorunda kaldıklarını açıkladılar. Eyalet başbakanlarının aralık ayı ortalarına doğru yapacakları toplantıda, radyo ve televizyon harçlarının yükseltilmesinin gündeme alınmasının beklendiği belirtildi.