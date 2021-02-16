Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı

İran Ligi takımlarından Paykan'da forma giyen Nader Mohammadi, ilginç taç atışı kullanımlarıyla dikkat çekiyor. TAKLA ATARAK 50 METRE TAÇ KULLANDI

Tecrübeli futbolcu, daha önce takla atarak kullandığı taçla gol atarak herkesi şaşırtmasının ardından bu kez de yeni bir hareketle gündem oldu.

Mohammadi, takla atarak kullandığı taç atışıyla 50 metre uzaktaki takım arkadaşına topu ulaştırarak yine sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Pozisyon gol olmasa da Mohammadi'nin bu hareketi, efsane videolar arasına şimdiden girdi.