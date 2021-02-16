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Avrupa
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı

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Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı
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Paykan forması giyen Nader Mohammadi, takla atarak kullandığı taç atışını 50 metre ilerideki takım arkadaşına gönderdi. Bu anlar sosyal medyada viral oldu.

İran Ligi takımlarından Paykan'da forma giyen Nader Mohammadi, ilginç taç atışı kullanımlarıyla dikkat çekiyor.

Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı
TAKLA ATARAK 50 METRE TAÇ KULLANDI
Tecrübeli futbolcu, daha önce takla atarak kullandığı taçla gol atarak herkesi şaşırtmasının ardından bu kez de yeni bir hareketle gündem oldu.

Mohammadi, takla atarak kullandığı taç atışıyla 50 metre uzaktaki takım arkadaşına topu ulaştırarak yine sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu.

Arap futbolcu takla atarak 50 metre taç kullandı
Pozisyon gol olmasa da Mohammadi'nin bu hareketi, efsane videolar arasına şimdiden girdi.

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